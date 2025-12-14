El contundente mensaje de Maravilla Martínez tras la dura caída de Racing ante Estudiantes

maravilla-martinez-redes

El mensaje de Maravilla Martínez tras la caída de Racing en la final

“¡Los Planes de Dios fueron, son y serán siempre perfectos!”, comenzó diciendo.

“Falto muy poco para lograrlo, pero se dejó todo lo que teníamos en la cancha gracias a todos los compañeros por el compromiso de querer lograr los objetivos siempre”, continuó mensaje.

Y concluyó: “Gracias a la familia por estar siempre haciendo el aguante y al hincha que de donde puede siempre está apoyando. Gracias y seguiremos intentando siempre ”.

El goleador del conjunto comandado por Gustavo Costas señaló el versículo: 2 Corintios 4: 8-9 de la Biblia. Dicha cita exclama: “estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos; Perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos.

El elenco albiceleste estuvo cerca de alzarse con el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores. No obstante, la derrota lo obligó a disputar la Sudamericana 2026.