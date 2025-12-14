El contundente mensaje de Maravilla Martínez tras la dura caída de Racing ante Estudiantes
El delantero Adrián Maravilla Martínez hizo un contundente posteo en redes sociales luego de la derrota ante Estudiantes de La Plata por la final del Torneo Clausura
Por UNO
Adrián Maravilla Martínez fue contundente. El delantero de Racing publicó un mensaje en las redes sociales este domingo tras la caída por penales por 5-4 ante Estudiantes de La Plata, luego de igualar 1-1 en el alargue, por la final del Torneo Clausura 2025.
El goleador de 33 años logró abrir el marcador para Racing a los 36 minutos del complemento, pero a los 48’ del mismo periodo Guido Carrillo igualó el partido y la final se definió por penales.
Luego el marcador central Franco Pardo falló el último remate desde el punto penal y los comandados por Eduardo Domínguez se consagraron campeones del certamen local. Edwin Cetré había fallado previamente para el cuadro platense, al igual que Gastón Martirena para los de Avellaneda.
El mensaje de Maravilla Martínez tras la caída de Racing en la final
“¡Los Planes de Dios fueron, son y serán siempre perfectos!”, comenzó diciendo.
“Falto muy poco para lograrlo, pero se dejó todo lo que teníamos en la cancha gracias a todos los compañeros por el compromiso de querer lograr los objetivos siempre”, continuó mensaje.
Y concluyó: “Gracias a la familia por estar siempre haciendo el aguante y al hincha que de donde puede siempre está apoyando. Gracias y seguiremos intentando siempre ”.
El goleador del conjunto comandado por Gustavo Costas señaló el versículo: 2 Corintios 4: 8-9 de la Biblia. Dicha cita exclama: “estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos; Perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos.
El elenco albiceleste estuvo cerca de alzarse con el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores. No obstante, la derrota lo obligó a disputar la Sudamericana 2026.