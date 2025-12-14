Fórmula 1: una catarata de críticas obligó a Franco Colapinto a editar una publicación en Instagram

Esto despertó una serie de suspicacias alrededor del número que lo caracteriza y que tantas personas decidieron tatuarselo para evidenciar el fanatismo por el piloto argentino. Es así que los hinchas del argentino llenaron de comentarios la publicación con mensajes llenos de interrogantes: "¿Cómo extrañar el 43?", "Fran, yo lo tengo tatuado al 43, no me lo vas a andar cambiando", "Vamos Franco, aguante el 43".

Ante el fenómeno que se dio con tantas incógnitas es que Colapinto decidió editar la publicación y sacó el número de la polémica; por lo tanto, el mensaje quedó "¡Se van a extrañar las carreritas!, pero dentro de poco volvemos". El posteo también estaba acompañado por la canción "Me vas a extrañar" de Damas Gratis.

Franco Colapinto Franco Colapinto seguirá usando el 43 en el 2026.

Colapinto seguirá utilizando el número 43

Al final todo se trató de un error a la hora de expresar que extrañaría la Fórmula 1 y Colapinto continuará utilizando el número 43 porque es muy representativo en su vida: es el que utilizaba su padre Aníbal Colapinto en el Turismo Nacional.

En 2014 la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) (empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima, decidieron que cada corredor debía tener un número fijo con el objetivo que los monoplaza y todo lo que se genera alrededor de los pilotos sea personalizado.

Es así que el único conductor que puede cambiar su número es quien salga campeón, ejemplo de esto es el flamante ganador de la Fórmula 1 Lando Norris que decidió utilizarlo en el McLaren en la temporada que viene.

Franco Colapinto se convirtió en el primer piloto en la historia de la F1 que sumó puntos utilizando el 43 en su monoplaza cuando terminó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán cuando defendía los colores de Williams y ganó cuatro unidades para la escuderia inglesa.