Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1: se filtraron los contratos de todos los pilotos

El contrato con Alpine conllevó a un acuerdo con Williams de una inversión de 20 millones de dólares donde se pactó que el argentino estará en la escudería francesa durante los próximos cinco años. Con respecto al arreglo entre la escudería que cuenta con los servicios de Flavio Briatore, Colapinto había firmado un contrato por un millón de dólares por año.

Sin embargo, según informó Autosport, el arreglo quedó actualizado y fue duplicado: Franco Colapinto cobrará dos millones de dólares por año. La cifra lo ubica en los últimos lugares de la lista aunque no es el que menos cobra ya que se ubica en el puesto 20 de 22 pilotos (en 2026 se suma la escudería Cadillac F1 que contará con Checo Pérez y Valtteri Bottas).

Con respecto a su compañero en Alpine, el argentino tiene un sueldo significativamente menor que Pierre Gasly, quien firmó por 10 millones de dólares al año. De esta manera, el piloto francés se ubicó en la octava posición, aunque la diferencia con Max Verstappen también es notable: el neerlandés cobra 65 millones de dólares y lidera el ranking.

automovilismo-formula 1-abu dhabi-max verstappen-pole Max Verstappen es el número uno del ranking muy por encima de Franco Colapinto.

Franco Colapinto y 21 más: los números de los pilotos de la Fórmula 1