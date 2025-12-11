Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1: se filtraron los contratos de todos los pilotos

Durante 2025, el piloto argentino no estuvo cerca de la zona de premiación porque el auto de Alpine está a un abismo de distancia del resto de las escuderías; y lo mismo ocurre con los sueldos de los pilotos, que también están a años luz entre sí.
Cuánto gana Franco Colapinto en la Fórmula 1
El 9 de enero de 2025 Franco Colapinto firmó contrato con Alpine cuando los fanáticos del piloto argentino ya se estaban preocupando por su futuro en la Fórmula 1; la escudería francesa lo fichó y volvió al paddock tras reemplazar al australiano Jack Doohan que no tuvo una buena performance en las primeras cinco carreras.
El contrato con Alpine conllevó a un acuerdo con Williams de una inversión de 20 millones de dólares donde se pactó que el argentino estará en la escudería francesa durante los próximos cinco años. Con respecto al arreglo entre la escudería que cuenta con los servicios de Flavio Briatore, Colapinto había firmado un contrato por un millón de dólares por año.
Sin embargo, según informó Autosport, el arreglo quedó actualizado y fue duplicado: Franco Colapinto cobrará dos millones de dólares por año. La cifra lo ubica en los últimos lugares de la lista aunque no es el que menos cobra ya que se ubica en el puesto 20 de 22 pilotos (en 2026 se suma la escudería Cadillac F1 que contará con Checo Pérez y Valtteri Bottas).
Con respecto a su compañero en Alpine, el argentino tiene un sueldo significativamente menor que Pierre Gasly, quien firmó por 10 millones de dólares al año. De esta manera, el piloto francés se ubicó en la octava posición, aunque la diferencia con Max Verstappen también es notable: el neerlandés cobra 65 millones de dólares y lidera el ranking.
Franco Colapinto y 21 más: los números de los pilotos de la Fórmula 1
Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares.
Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares.
Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares.
Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares.
Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares.
Oscar Piastri (McLaren): 20 millones de dólares.
George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares.
Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares.
Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares.
Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares.
Lance Stroll (Aston Martin): 6 millones de dólares.
Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 5 millones de dólares.
Esteban Ocon (Haas Ferrari): 5 millones de dólares.
Valtteri Bottas (Cadillac F1): 3 millones de dólares.
Isack Hadjar (Red Bull): 3 millones de dólares.
Liam Lawson (Racing Bulls): 3 millones de dólares.
Checo Pérez (Cadillac F1): 3 millones de dólares.
Kimi Antonelli (Mercedes): 3 millones de dólares.
Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares.
Franco Colapinto (Alpine): 2 millones de dólares.
Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares.
Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1 millón de dólares.