Modo VEA supermercados: viernes, sábado y domingo reintegro de $25.000

La promoción incluye al Banco Nación con MODO BNA +. Pero también otros bancos que utilizan la misma billetera virtual, entre ellos Galicia, BBVA, Macro, Credicoop, Supervielle, Comafi (ver abajo).

Vea Promo de VEA supermercados y los bancos adheridos a la billetera MODO.

¿Cuánto debo comprar para obtener el reintegro de $25.000?

Para alcanzar el reintegro de $25.000 hay que realizar una compra mínima de $60.000, según figura en el perfil oficial de Instagram de VEA supermercados.