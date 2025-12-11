Modo VEA supermercados: viernes, sábado y domingo reintegro de $25.000

Todos los viernes, sábados y domingos de diciembre, supermercados VEA ofrece un 20% de reintegro a quienes paguen con MODO desde la app de su banco con tarjetas de débito o crédito. El beneficio da la oportunidad de ahorrar hasta $25.000 por mes (tope mensual).
La promoción incluye al Banco Nación con MODO BNA +. Pero también otros bancos que utilizan la misma billetera virtual, entre ellos Galicia, BBVA, Macro, Credicoop, Supervielle, Comafi (ver abajo).
¿Cuánto debo comprar para obtener el reintegro de $25.000?
Para alcanzar el reintegro de $25.000 hay que realizar una compra mínima de $60.000, según figura en el perfil oficial de Instagram de VEA supermercados.
Hay que aclarar que los $25.000 es el tope máximo mensual al que puede acceder el cliente. La promoción tiene validez hasta el domingo 28 de diciembre.
Una vez realizada la compra generalmente el reintegro se hace dentro de los 30 días posteriores, pero suele reintegrarse a las 24 horas, incluso inmediatamente después de haber efectuado el pago.
Lista de bancos adheridos a MODO VEA supermercados
Locales VEA habilitados en Mendoza:
- General Alvear Av. del Libertador Norte 229
- Godoy Cruz América 2780
- Godoy Cruz Perito Moreno 1481
- Godoy Cruz Ruta Panamericana 2675
- Godoy Cruz San Martín 698
- Godoy Cruz Sarmiento 998
- Godoy Cruz Paso de los Andes 850
- Guaymallén Bandera de los Andes 424
- Guaymallén Bandera de los Andes y 9 de Julio
- Guaymallén Godoy Cruz 1105
- Guaymallén Godoy Cruz 3825
- Guaymallén I. Molina 325
- Guaymallén Lamadrid y Espejo
- Guaymallén Las Cañas 1833
- Guaymallén Matienzo 936
- Las Heras Independencia y Chaco
- Las Heras Lisandro Moyano 302
- Las Heras San Miguel 1650
- Luján de Cuyo Ruta 82 km
- Luján de Cuyo San Martín 880
- Maipú Padre Vázquez 328
- Maipú Rawson 2600
- Maipú Urquiza 3620
- Malargüe Julio A. Roca y calle Pública
- Mendoza Av. Acceso Este 3280
- Mendoza Av. Belgrano 1318, Quinta Sección
- Mendoza Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección
- Mendoza Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian)
- Mendoza Cerro Siete Colores 2496 (Dalvian)
- Mendoza Gral Espejo 143, Segunda Sección
- Mendoza Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección
- Mendoza Paso de los Andes 82
- Mendoza Patricias Mendocinas 1730/1744
- Mendoza Santiago del Estero 25
- Mendoza Tropero Sosa 15
- Rivadavia Lavalle 942
- Rivadavia Libertador Gral. San Martín 4795
- San Carlos San Juan Bosco 462
- San Martín 9 de Julio 100
- San Martín Perrupato 356
- San Rafael Av. El Libertador 755
- San Rafael Av. H. Yrigoyen 875
- San Rafael Av. Mitre y Patricias Argentinas
- Tunuyán San Martín 1211
- Tupungato Liniers 235