El acuario más grande del planeta Tierra: una construcción con 78 millones litros de agua y más de 30 tanques

En el planeta Tierra existen cientos de acuarios dedicados a investigación y educación. Este tipo de construcción, no solo tiene como fin el entretenimiento, buscan la preservación de especies y ofrecer herramientas para mejorar la situación de ciertas especies marítimas.
Este acuario sorprende al mundo por una capacidad y un tamaño más grande que los estadios más icónicos del planeta Tierra
Según el récord Guinness se trata de un enorme acuario todo en un solo edificio con clima controlado, albergando un simulador de movimiento más grandes del planeta Tierra. Te contamos de que se trata.
El acuario más grande del planeta Tierra: una construcción con 56.450.136 litros de agua y más de 30 tanques
En la ciudad de Zhuhai, en China, se encuentra el acuario más grande del planeta Tierra actualmente reconocido como Chimelong Spaceship. Esta instalación rompió récords al alcanzar una capacidad total de 75.350.969 litros de agua.
Su tanque principal, el de mayor volumen del planeta Tierra, alberga 50 millones litros y tiene dimensiones imponentes. De 125,4 metros de largo, entre 12 y 32 metros de ancho, y 11 metros de profundidad.
¿Cómo es el acuario más grande del planeta Tierra?
- el acuario Chimelong Spaceship está compuesto por 38 tanques distintos, donde conviven corales, peces y otras criaturas marinas representativas de diversos hábitats oceánicos.
- esta construcción posee una capacidad de diaria de 50,000 visitantes
- lo más destacado de Universe Paradise es la atracción con simulador de movimiento más grande del mundo, Bermuda Storm.
- este acuario alberga una biodiversidad muy amplia. Cientos de especies diferentes de fauna y flora marina, lo que convierte la visita en un recorrido que busca reproducir múltiples ecosistemas marinos en un solo lugar.
- su diseño arquitectónico y técnico permite que el visitante experimente una inmersión realista en el mundo marino. Grandes paneles acrílicos, túneles submarinos únicos en el planeta Tierra y espacios para contemplar la vida marina desde perspectivas poco usuales.