El acuario más grande del planeta Tierra: una construcción con 78 millones litros de agua y más de 30 tanques

Según el récord Guinness se trata de un enorme acuario todo en un solo edificio con clima controlado, albergando un simulador de movimiento más grandes del planeta Tierra. Te contamos de que se trata.

El acuario más grande del planeta Tierra: una construcción con 56.450.136 litros de agua y más de 30 tanques

En la ciudad de Zhuhai, en China, se encuentra el acuario más grande del planeta Tierra actualmente reconocido como Chimelong Spaceship. Esta instalación rompió récords al alcanzar una capacidad total de 75.350.969 litros de agua.