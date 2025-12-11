Mendoza presentó las primeras 10 denuncias del país contra padres que no vacunan a sus hijos

“Lo que empezamos a hacer son las denuncias. Esta mañana presenté dos más (por el miércoles). El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger”, explicó Aguilar.

rodolfo montero vacunacion Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan a sus hijos. Hasta ahora son 10 denuncias después de un arduo trabajo de seguimiento en el Registro Nacional de Vacunación. En la foto, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, el gobernador Alfredo Cornejo, la subsecretaria de Infraestructura Marité Badui y la directora del Notti, Laura Piovano. Foto: Gobierno de Mendoza

Una decisión inédita en contexto de alerta sanitaria

El país atraviesa un aumento de casos de sarampión, enfermedad que estaba eliminada desde 2016, y un preocupante registro de muertes por tos convulsa, especialmente en bebés menores de seis meses, la población más vulnerable. En Entre Ríos, en lo que va del año, fallecieron siete niños por esta causa.

“Las vacunas no pueden quedar atrapadas en la batalla cultural. No podemos aflojar”, advirtió Aguilar. Y remarcó que Mendoza viene alertando desde hace meses por la caída en las coberturas, fenómeno que se profundizó tras la pandemia.

Cómo funcionan las denuncias por incumplir el calendario de vacunas

Según explicó Aguilar, los equipos de vacunación realizan un trabajo nominalizado, revisando uno por uno los registros oficiales y detectando a los niños con esquemas incompletos. Cuando se agota la instancia de contacto con las familias y se niegan a vacunar, se pasa a la vía judicial.

“Tenemos una pila de negativas. El ministro nos dio luz verde y alguien tenía que dar el puntapié inicial. Nuestra obligación es proteger a los chicos”, señaló.

Las denuncias son elevadas a los jueces, quienes pueden requerir a los padres el cumplimiento obligatorio, ordenar medidas de protección o aplicar sanciones.

“Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, dijo Aguilar.

vacunación en Mendoza Después del año se produce la mayor caída de las tasas de vacunación. En la edad escolar se detecta el calendario incompleto en niños. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza

El estado de las coberturas en Mendoza

La provincia presenta coberturas desiguales según departamento, aunque vacunación escolar se mantiene por encima del 80%, un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar brotes.

El mayor déficit está en las vacunas del año de vida y los 15 meses, como la triple viral y la quíntuple, claves para prevenir sarampión, rubéola, paperas, difteria y tos convulsa, detalló la experta en inmunización.

Aguilar explicó que el problema se detecta especialmente cuando las familias dejan de asistir a los controles del “niño sano” entre los 15 y los 18 meses, etapa donde se aplican varias dosis fundamentales.

Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones Programa Radio Nihuil Ponele Salud (12).jpeg Iris Aguilar, Jefa de Inmunizaciones de Mendoza. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Vacunación en adultos y embarazadas: otra deuda

Aguilar también remarcó que la caída en la vacunación no afecta solo a niños.

“Los adultos no se vacunan lo suficiente y las embarazadas siguen llegando sin la quíntuple, que es obligatoria. La única desprotegida ahí es la mamá y el bebé termina dependiendo de la inmunidad materna”, explicó.

Un mensaje a los padres

Desde Salud insisten en que las vacunas son gratuitas, seguras y obligatorias, y que están disponibles todo el año en centros de salud y hospitales.

“Estamos haciendo un llamado firme. No es una medida contra los padres, es a favor de los niños. En una época del año con más circulación de virus, necesitamos que todos estén protegidos”, remarcó Aguilar.

En agosto de este año, el Ministerio de Salud de Mendoza reglamentó, mediante la Resolución N° 2.572, "el procedimiento de comunicaciones y denuncias ante incumplimiento de la obligación legal de vacunación por parte de padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de niños, niñas, adolescentes o personas incapaces".

Esta directiva implica sanciones económicas que van de los $200.000 a los $300.000, tanto para los padres o tutores como para los efectores privados que no apliquen las vacunas.

La referente de la OPS reconoció la labor de Mendoza en vacunación

En una visita a Mendoza, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jané Llopis destacó el trabajo sanitario en ampliar las coberturas de vacunación e insistir en su necesidad para la prevención de enfermedades.

Ministro de Salud Rodolfo Montero 1 La representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis y el ministro de Salud, Rodolfo Montero.

"Las vacunas son seguras. Las vacunas salvan vidas. No hay ninguna evidencia de que no funcionen. Por tanto, no las cuestionemos. Es importante que tengamos nuestro carnet al día", dejó como mensaje en su paso por la provincia.

Vacunación

Por último, enfatizó: "Quiero agradecer el liderazgo visionario del ministro Montero que ha hecho muchas innovaciones y procura que la vacunación sea accesible para todos y que por tanto es algo que hay que aprovechar".