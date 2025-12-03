Cuándo pasó que nos resignamos como madres y padres

¿Cuándo los padres les dimos el ok a nuestros hijos para emborracharse durante toda la noche para llegar en estado catatónico al colegio?

¿Cuándo los padres empezamos a ir a los centros de bebida o supermercados a comprarles el alcohol, porque ellos son menores de edad?

¿Cuándo creímos que eso es ser un "padre piola"?

Colegio Santa María daños 3 Los daños en el Santa María por parte de alumnos de quinto y la consecuente sanción generaron un debate provincial y nacional.

¿Cuándo, en vez de hacer la previa con alcohol en la casa, los padres empezamos a alquilar salones para que los chicos hicieran el UPD, sumando el costo que eso significa?

¿Cuándo empezamos a ir a los salones a mentir, a decir que contratábamos el lugar para un cumpleaños de "Marianela o Pedro", porque los dueños no quieren alquilar sus lugares para un UPD problemático?

¿Cuándo el UPD se empezó a transformar en uno de los días donde más trabajo tienen los servicios de diversión nocturna?

¿Cuándo los padres nos quedamos en vela esperando para saber si el UPD "pincha o no" (es decir, si la fiesta se clausura o no)?

¿Cuándo los padres nos quedamos en vela para llevarles las pizzas a las 3 de la mañana porque "los chicos empiezan a tener hambre"?

¿Cuándo le empezamos a exigir a los directores de las escuelas secundarias que al otro día reciban a los estudiantes borrachos con café y facturas?

¿Y cuándo los acusamos de autoritarios si se niegan?

Embed - La MIRADA de Paola Piquer sobre la POLÉMICA del Colegio Santa María

¿Cuándo permitimos que para el UDC (último día de clases) los chicos bajen en manada del Parque General San Martín al centro, teniendo que involucrar a los preventores para evitar que los atropellen?

¿Cuándo, en las fiestas de egresados empezaron a usarse unas bandas (similares a las de la reina de la vendimia) que llevan impresos apodos denigrantes?

¿Cuándo estos apodos empezaron a discriminar a los estudiantes por su sexo, raza, religión, o tamaño de su cuerpo?

¿Cuándo pasó que los chicos llegan a la mesa donde están los papás, mamás, hermanos y abuelos, explican el significado del apodo vergonzante y todos tenemos que reírnos y aprobar semejante acto de violencia como si nada pasara?

¿Cuándo pasó que, aparte de pagar el viaje de egresados, ahora hay que pagar una cuota más al final, porque las empresas les prometen a los egresados una patineta eléctrica o híbrida?

¿Cuándo pasó que al viaje de egresados, donde tienen comidas y excursiones pagadas, ahora también hay que llevar un disfraz para cada día (noche de blanco, superhéroes, década del 70)?

piquer La periodista Paola Piquer, gerente editorial de Grupo América.

¿Cuándo pasó que hay padres que, hoy 3 de diciembre de 2025, han sacado un crédito para poder afrontar todos estos gastos que no estaban previstos?

¿Cuándo pasó que nos hemos desviado tanto de nuestro rol de papás y mamás?

¿Nuestros hijos nos quieren más por jugar a ser estos "padres buena onda"?

¿Cuándo pasó que no nos preguntamos qué hacen las autoridades del gobierno para darle un corte a todo esto?

¿Cuándo pasó que, para evitar que a nuestro hijo lo bauticen como "alfajor de pollo" (es decir, "no existís"), nos hemos resignado tanto?