Cómo la luz azul altera la producción de melatonina

luz azul insomnio freepik (1)

Cuando la melatonina se retrasa, las fases profundas del descanso, especialmente la REM disminuyen, lo que impacta la memoria, la regulación emocional y la capacidad de decisión al día siguiente.

En términos simples: cada minuto que mirás la pantalla de noche, tu cerebro cree que amaneció antes de tiempo.

Por qué las pantallas favorecen el insomnio

El problema no es solo la luz: los contenidos que consumimos también activan el sistema de recompensa. Videos, mensajes y notificaciones liberan dopamina, manteniendo la mente alerta en un momento donde debería bajar revoluciones.

El “estado de hiperestimulación” dificulta la relajación necesaria para dormir. Al día siguiente aparecen síntomas como:

Fatiga.

Irritabilidad.

Dificultad para concentrarse.

Mayor sensibilidad al estrés.

Además, un estudio del Sleep Research Society señala que la falta de sueño altera la corteza prefrontal, región encargada de regular emociones y tomar decisiones. Por eso después de una mala noche solemos estar más ansiosos, reactivos o distraídos.

luz azul insomnio freepik (2)

El descanso no es solo físico: es neurológico. Cuando lo interrumpimos, toda nuestra estructura emocional se ve afectada. Probá un “apagón digital” de 45 minutos antes de dormir. Tu mente, tu cuerpo y tu energía mañana te lo van a agradecer.