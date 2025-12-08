Un hombre de 34 años falleció este lunes luego de caer de un poste de luz en la intersección de calles San Martín y Paraguay, de Las Heras, según informaron fuentes policiales.
Desde 6 metros de altura
Murió al caer de un poste cuando intentaba colgarse de la luz en pleno centro de Las Heras
La víctima cayó desde 6 metros de altura en la intersección de San Martín y Paraguay. Un vecino alertó al 911 al mediodía. Interviene la Fiscalía
Alrededor de las 13.20 entró un llamado al 911 alertando de que había una persona tirada sobre el asfalto aparentemente sin vida.
Cuando llegó personal policial la persona efectivamente estaba sin vida. La víctima fatal fue identificada como Esteban Villegas y la Policía cree que intentaba colgarse de la luz de un poste de 6 metros de altura.
En el caso intervino la subcomisaría Iriarte, de Las Heras, y las pesquisas quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.