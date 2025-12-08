Murió al caer de un poste cuando intentaba colgarse de la luz en pleno centro de Las Heras

Alrededor de las 13.20 entró un llamado al 911 alertando de que había una persona tirada sobre el asfalto aparentemente sin vida.

Ambulancia SEC Guaymallén.jpg La víctima murió en el lugar.

Cuando llegó personal policial la persona efectivamente estaba sin vida. La víctima fatal fue identificada como Esteban Villegas y la Policía cree que intentaba colgarse de la luz de un poste de 6 metros de altura.