Nación aumentó la luz pero el impacto en la factura de los mendocinos no llega a $1.300

La Secretaría de Energía de la Nación estableció nuevos precios de potencia, energía y transporte, a aplicarse desde el 1 de diciembre. Sin embargo, el impacto en las tarifas de luz los mendocinos no llega al 1%.
Mediante la resolución 488/2025, publicada en el Boletín Oficial el 28 de noviembre, se conocieron los valores aplicables al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período que va desde el primer día de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.
Estos precios impactan en el componente de la tarifa de luz que se denomina Costo de Abastecimiento, y que es establecido por Nación todos los meses.
No así en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el componente de la tarifa de luz que se maneja a nivel provincial y que en diciembre se mantuvo sin cambios.
Teniendo en cuenta el aumento nacional, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) estableció los nuevos cuadros tarifarios de diciembre a enero y estimó que la suba promedio en las boletas irá de $276 a $1.300.
Cuánto costará la luz en diciembre
Según el cálculo del EPRE, el 85% de los usuarios de energía, que son los residenciales, sufrirán aumentos del orden del 0,6% en las boletas de luz de diciembre. Esto, siempre atado al consumo de cada uno, podría representar entre $276 y $1.300 más este mes.
Hasta el momento, se sigue aplicando el mismo esquema de subsidios a la tarifa eléctrica que rigió todo el año:
- Usuarios Nivel 2 (ingresos bajos): consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65% durante el mes de diciembre, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.
- Usuarios Nivel 3 (ingresos medios): consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 50% durante el mes de diciembre, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.
El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía sigue abierto para quienes no se hayan inscripto para recibir descuentos en la tarifa de luz.