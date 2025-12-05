Nación aumentó la luz pero el impacto en la factura de los mendocinos no llega a $1.300

foco de luz (1) La luz viene con aumento en diciembre, pero el impacto será bajo en Mendoza.

No así en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el componente de la tarifa de luz que se maneja a nivel provincial y que en diciembre se mantuvo sin cambios.

Teniendo en cuenta el aumento nacional, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) estableció los nuevos cuadros tarifarios de diciembre a enero y estimó que la suba promedio en las boletas irá de $276 a $1.300.

Cuánto costará la luz en diciembre

Según el cálculo del EPRE, el 85% de los usuarios de energía, que son los residenciales, sufrirán aumentos del orden del 0,6% en las boletas de luz de diciembre. Esto, siempre atado al consumo de cada uno, podría representar entre $276 y $1.300 más este mes.

Hasta el momento, se sigue aplicando el mismo esquema de subsidios a la tarifa eléctrica que rigió todo el año:

Usuarios Nivel 2 (ingresos bajos): consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65% durante el mes de diciembre, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.

Usuarios Nivel 3 (ingresos medios): consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 50% durante el mes de diciembre, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.

El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía sigue abierto para quienes no se hayan inscripto para recibir descuentos en la tarifa de luz.