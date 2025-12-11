Las explosivas palabras de Mauro Icardi sobre su situación en Galatasaray

En noviembre de 2024 sufrió una grave lesión en una de sus rodillas que lo marginaron de las canchas durante más de seis meses y los periodistas turcos comenzaron a centrar las noticias del delantero en sus amoríos, problemas conyugales y familiares.

El argentino de 32 años es el capitán del Galatasaray, pero la hinchada tiene una relación de amor - odio porque, fundamentalmente, quieren que rinda en la cancha y que deje todos los problemas personales fuera del campo de juego.

Desde Turquía aseguran que el club está buscando alternativas ofensivas teniendo en cuenta que el contrato de Icardi se vence en junio de 2026, mientras que aun no hay certezas en cuanto a su renovación. Además, comunicaron que el jugador habría aceptado una importante rebaja salarial (de 11.5 millones de dólares anuales a 7 millones) para que el equipo turco renueve el vínculo hasta 2027.

Las explosivas declaraciones de Mauro Icardi sobre su situación en Galatasaray

Mauro Icardi se expresó en Instagram donde apuntó directamente al periodismo turco: "Entiendo que mi nombre les vende y que algunos periodistas turcos quieren instalar que me llamaron del club para informarme de mi no renovación de contrato, pero no solo no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco".

Además, se refirió a las verdaderas intenciones de nombrarlo luego de que Galatasaray cayó frente al Mónaco por 1 a 0 en la sexta fecha de la Champions League: "¿Quieren vender una noticia que no es noticia - porque mi contrato termina en junio de 2026 - para tapar la derrota de ayer?".

"No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso", continuó el descargo del delantero.

Y, para finalizar, fue tajante: "Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar".