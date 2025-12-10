¡Bombazo! El Galatasaray le soltó la mano a Mauro Icardi

mauro icardi galatasaray

Días antes, Yanina Latorre reveló que la China Suárez estaba interesada en mudarse a Milán junto al jugador al igual que lo hizo Wanda Nara durtante varios años de su matrimonio, antes de que Icardi desembarcara en Estambul.

Mauro Icardi celoso de la China Suárez

Semanas antes, Mauro Icardi revolucionó la pantalla al aparecer junto a la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido donde hablaron como nunca antes de su romance.

De lo más relajados, la China Suárez y Mauro Icardi se mostraron más enamorados que nunca revelando intimidades de su día a día y hasta reclamos en la pareja.

Fue el mismo Mauro Icardi quien reconoció sus celos por las escenas subidas de tono que protagoniza la China Suárez en su serie La Hija de la Bastarda. “Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.

mauro china pergolini La escena de celos de Mauro Icardi a la China Suárez.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.