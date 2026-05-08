Morena Rial sigue revolucionando las redes sociales desde su prisión domiciliaria luego de haber pasado más de seis meses presa en el penal de Magdalena.
Se filtraron los exámenes de Morena Rial en Derecho: ¿aprobó?
Explosión en las redes sociales por las calificaciones de Morena Rial en sus estudios de abogacía. Los detalles
Ya instalada en el departamento de su hermana Rocío Rial, Morena Rial arrancó su nueva vida con todo y comenzó a estudiar la carrera de abogacía.
La hija mayor de Jorge Rial rindió sus primeros parciales en la carrera de Derecho y sus calificaciones dejaron a los seguidores impactados.
Como suele suceder, fue su íntimo amigo Alejandro Cipolla el primero en felicitarla y exponer sus notas: 9 en Derecho Penal. "Mi mejor alumna", escribió orgullosa junto a una imagen del examen en el que Morena contestó acertadamente 1 de 20 preguntas.
Morena Rial causó furor con su nuevo look
Días antes, Morena Rial no dudó en hacerse un impactante cambio de look provocando una catarata de reacciones con su resultado final.
Siguiendo los pasos de famosas como Vicky Xipolitakis y Charlotte Caniggia, Morena Rial eligió al peluquero y colorista Pablo Vercellone para una transformación total en su cabello.
Fue el estilista quien publicó fotos de Morena Rial estrenando su nuevo rubio en capas, melena extra large, flequillo y sus infaltables pestañas con detalles de strass. “Cambio de look, para su nueva vida”, escribió Vercellone.
Qué dijo Morena Rial de sus estudios universitarios
Morena Rial habló con el periodista de A la Tarde y sorprendió al revelar los planes que tiene para su futuro. "Seguro empiece a estudiar abogacía. Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos”, confesó. “Fueron casi siete meses”, reflexionó.
Además, Morena dio detalles de su paso por el penal. “No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien”, aseguró.
Según trascendió, Morena Rial vivirá allí junto a su hijo menor Amadeo deberá estar monitoreada electrónicamente en todo momento para mantener el beneficio que le otorgaron y podrá recibir visitas de solo dos de sus amigos, previamente autorizados.