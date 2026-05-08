Se filtraron los exámenes de Morena Rial en Derecho: ¿aprobó?

morena rial parcial Morena Rial rindió sus primeros parciales en Derecho.

Como suele suceder, fue su íntimo amigo Alejandro Cipolla el primero en felicitarla y exponer sus notas: 9 en Derecho Penal. "Mi mejor alumna", escribió orgullosa junto a una imagen del examen en el que Morena contestó acertadamente 1 de 20 preguntas.

Morena Rial causó furor con su nuevo look

Días antes, Morena Rial no dudó en hacerse un impactante cambio de look provocando una catarata de reacciones con su resultado final.

Siguiendo los pasos de famosas como Vicky Xipolitakis y Charlotte Caniggia, Morena Rial eligió al peluquero y colorista Pablo Vercellone para una transformación total en su cabello.

morena rial cambio de look Morena Rial presumió su cambio de look.

Fue el estilista quien publicó fotos de Morena Rial estrenando su nuevo rubio en capas, melena extra large, flequillo y sus infaltables pestañas con detalles de strass. “Cambio de look, para su nueva vida”, escribió Vercellone.

Qué dijo Morena Rial de sus estudios universitarios

Morena Rial habló con el periodista de A la Tarde y sorprendió al revelar los planes que tiene para su futuro. "Seguro empiece a estudiar abogacía. Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos”, confesó. “Fueron casi siete meses”, reflexionó.

Además, Morena dio detalles de su paso por el penal. “No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien”, aseguró.

Según trascendió, Morena Rial vivirá allí junto a su hijo menor Amadeo deberá estar monitoreada electrónicamente en todo momento para mantener el beneficio que le otorgaron y podrá recibir visitas de solo dos de sus amigos, previamente autorizados.