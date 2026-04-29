El escandaloso video de Morena Rial burlándose tras su paso por la cárcel

morena rial video ladron El video de Morena Rial en prisión domiciliaria que causó indignación.

"Sos dos cosas diferentes. Cuna de ladrones, desde que somos menores. En alta gama y altos relojes, quedemonos pegados pidiendo favores", sigue el tema que Morena Rial eligió para su video recibiendo una catarata de comentarios cuestionando su accionar al instante.

El proyecto de Morena Rial en prisión domiciliaria

Morena salió del penal de Magdalena luego de que la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires firmara la prisión domiciliaria para tras su ingreso en septiembre de 2025 y se instaló en el departamento de su hermana Rocío Rial.

A través del portero, Morena Rial habló con el periodista de A la Tarde y sorprendió al revelar los planes que tiene para su futuro. "Seguro empiece a estudiar abogacía. Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos”, confesó. “Fueron casi siete meses”, reflexionó.

Además, Morena dio detalles de su paso por el penal. “No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien”, aseguró.

morena rial balcon El cambio de vida de Morena Rial tras sus días tras las rejas.

Según trascendió, Morena Rial vivirá allí junto a su hijo menor Amadeo deberá estar monitoreada electrónicamente en todo momento para mantener el beneficio que le otorgaron y podrá recibir visitas de solo dos de sus amigos, previamente autorizados.

Los días de Morena Rial en la cárcel

Semanas antes, trascendieron de cómo es la vida de Morena Rial en la cárcel. "Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron.

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.