Morena Rial sigue revolucionando las redes sociales desde su prisión domiciliaria luego de haber pasado más de seis meses presa en el penal de Magdalena.
Morena Rial se hizo un retoque estético en prisión domiciliaria y el cambio estalló la red
Los seguidores quedaron sorprendidos con el explosivo cambio de look de Morena Rial tras salir de la cárcel. Todos los detalles
Ya instalada en el departamento de su hermana Rocío Rial, Morena Rial no dudó en hacerse un impactante cambio de look provocando una catarata de reacciones con su resultado final.
Siguiendo los pasos de famosas como Vicky Xipolitakis y Charlotte Caniggia, Morena Rial eligió al peluquero y colorista Pablo Vercellone para una transformación total en su cabello.
Fue el estilista quien publicó fotos de Morena Rial estrenando su nuevo rubio en capas, melena extra large, flequillo y sus infaltables pestañas con detalles de strass. “Cambio de look, para su nueva vida”, escribió Vercellone.
Morena Rial causó indignación con su último video
volvió a ser centro de todas las noticias y críticas por un escandaloso video que publicó en tik-tok acompañada por una amiga.
Tras más de cinco meses en el penal de Magdalena, Morena Rial disfrutó de su prisión domiciliaria grabándose al ritmo de una canción cuya letra causó indignación.
En el tik-tok se pueder ver a Morena Rial y su amiga diciendo las estrofas junto a gestos que generaron indignación. "Chorro no. Chorro no soy, soy ladrón. Son dos cosas diferentes", arrancan las jóvenes.
"Sos dos cosas diferentes. Cuna de ladrones, desde que somos menores. En alta gama y altos relojes, quedemonos pegados pidiendo favores", sigue el tema que Morena Rial eligió para su video recibiendo una catarata de comentarios cuestionando su accionar al instante.