Morena Rial volvió al centro de la polémica luego de que en LAM revelaran que estaría a punto de perder su prisión domiciliaria luego de haber estado más de seis meses presa en el penal de Magdalena.
Aseguran que el martes Morena Rial volverá a la cárcel: los escandalosos motivos
En LAM revelaron la delicada situación penal en la que está Morena Rial y preocupa su futuro. Los detalles
Según explicó Pepe Ochoa, Morena Rial ya lleva 13 incumplimientos y días atrás, recibió a doce amigos en el departamento donde cumple con su prisión.
"Es muy problable que el martes vuelva a la cárcel, le van a sacar el beneficio por incumplir", dijo el panelista sobre la delicada situación de Morena Rial.
Semanas antes, Morena Rial revolucionó las redes al mostrar el cambio de look que se hizo al salir del penal de Magdalena. Fue el estilista quien publicó fotos de la joven estrenando su nuevo rubio en capas, melena extra large, flequillo y sus infaltables pestañas con detalles de strass. “Cambio de look, para su nueva vida”, escribió Vercellone.
Morena Rial causó indignación con su último video
Tras más de cinco meses en el penal de Magdalena, Morena Rial disfrutó de su prisión domiciliaria grabándose al ritmo de una canción cuya letra causó indignación.
En el tik-tok se pueder ver a Morena Rial y su amiga diciendo las estrofas junto a gestos que generaron indignación. "Chorro no. Chorro no soy, soy ladrón. Son dos cosas diferentes", arrancan las jóvenes.
El video de Morena Rial en prisión domiciliaria que causó indignación.
"Sos dos cosas diferentes. Cuna de ladrones, desde que somos menores. En alta gama y altos relojes, quedemonos pegados pidiendo favores", sigue el tema que Morena Rial eligió para su video recibiendo una catarata de comentarios cuestionando su accionar al instante.
En pocas palabras
- Rial volvería a la cárcel: Se suman13 incumplimientos de su prisión domiciliaria, incluyendo recibir visitas.
- Motivos del posible regreso: La justicia evalúa quitarle el beneficio por haber recibido a doce amigos en su domicilio.
- Indignación por video: Días antes, Morena Rial causó revuelo con un TikTok cuya letra minimiza el delito.