David Ramírez no se guardó nada en la previa de las elecciones en Godoy Cruz

David Ramírez, ayudante de campo de Omar Asad en los últimos partidos de Godoy Cruz en Primera, habló con Ovación, sin pelos en la lengua, antes de las elecciones que definirán el futuro del Tomba.
El Mago aseguró que Adrián Sajú. candidato a presidente de Primero Godoy Cruz, lo llamó para que continúe junto a Asad en el caso que sea elegido presidente el próximo sábado.
"Sajú se comunicó con nosotros y nos informó que quiere que sigamos al frente del plantel, primero por una cuestión de capacidad, segundo por una cuestión de respeto y educación. Nos dio a conocer el proyecto deportivo que tenía para Godoy Cruz y estamos muy agradecidos. Estaría bueno que puedan conducir al club porque es gente que tiene ganas de trabajar", señaló.
David Ramírez habló sobre el presidente Alejandro Chapini aseguró: "A Alejandro no lo conocía, pero fue el que me llamó y me dijo que quería que volviera a Godoy Cruz, estaba en el día a día, en los entrenamientos y las concentraciones. La verdad es que me siento un poco defraudado porque después nunca nos llamó para comunicarnos nada. No se manejó bien".
"José Mansur habló con el Turco (Asad) dos o tres días después de que salió en las redes sociales que nosotros no seguíamos, y después me llamó a mí. Con Mansur nunca tuve buena relación y siempre tuve algunos cruces, pero cuando vine le dije que yo quería lo mejor para el club", reveló el ex atacante tombino.
Los dirigentes: "El manejo fue irrespetuoso y por los tres partidos que dirigimos es injusto que hayamos pagado los platos rotos del descenso y no poder tener una revancha en la Primera Nacional con lo que nosotros queremos a Godoy Cruz. Cuando nos llamaron ni lo dudamos y viajamos a Mendoza para hacernos cargo del equipo".
Los jugadores: "Estaban muy golpeados y muy caídos anímicamente, algunos preferían estar en su zona de confort y no hacerse cargo de la situación, pero otros dejaron todo, siempre quisieron jugar como Ulariaga o Pozzo que venían de lesiones".
El descenso: "Tuvimos un final que no queríamos. Nosotros dimos todo en el poco tiempo que tuvimos, con más tiempo hubiéramos salvado a Godoy Cruz".