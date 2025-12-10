Inicio Series y películas Ricardo Darín
Ricardo Darín es un verdadero fenómeno con la película donde volverás a creer en el amor

Ricardo Darín y Mercedes Morán la rompen con la película donde volverás a creer en el amor. Disney Plus la tiene en su gran catálogo de series y películas

Pablo González
Ricardo Darín y Mercedes Morán la rompen con la película donde volverás a creer en el amor. Disney Plus la tiene en su gran catálogo de series y películas, se trata de El amor menos pensado.

Marcos y Ana han estado casados por veinticinco años. Con la partida de su único hijo, la pareja entra en una profunda crisis y deciden separarse, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común.

Pronto, la vida de solteros les plantea nuevas preguntas sobre el amor, el deseo, la fidelidad y la vida.

Disney Plus: de qué trata la película El amor menos pensado

Disney Plus: reparto de la película El amor menos pensado

  • Ricardo Darín
  • Mercedes Morán
  • Claudia Fontán
  • Andrea Pietra
  • Luis Rubio
  • Jean Pierre Noher

Tráiler de la película El amor menos pensado

Embed - El Amor Menos Pensado | Trailer Oficial | Patagonik

