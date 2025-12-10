Ricardo Darín es un verdadero fenómeno con la película donde volverás a creer en el amor

Ricardo Darín y Mercedes Morán la rompen con la película donde volverás a creer en el amor. Disney Plus la tiene en su gran catálogo de series y películas, se trata de El amor menos pensado.
Marcos y Ana han estado casados por veinticinco años. Con la partida de su único hijo, la pareja entra en una profunda crisis y deciden separarse, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común.
Pronto, la vida de solteros les plantea nuevas preguntas sobre el amor, el deseo, la fidelidad y la vida.
Disney Plus: de qué trata la película El amor menos pensado
Disney Plus: reparto de la película El amor menos pensado
- Ricardo Darín
- Mercedes Morán
- Claudia Fontán
- Andrea Pietra
- Luis Rubio
- Jean Pierre Noher