Ricardo Darín es un verdadero fenómeno con la película donde volverás a creer en el amor

Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán) han estado casados durante veinticinco años. Cuando su único hijo se va de casa para comenzar su carrera universitaria en el extranjero, la pareja entra en una profunda crisis existencial.

De común acuerdo, y sin peleas de por medio, deciden separarse. Pero, la vida de solteros, intensa y fascinante al principio, pronto les plantea nuevas preguntas e incertidumbres.

Marcos y Ana, se interrogan a fondo sobre el amor, la naturaleza del deseo, la fidelidad, y toman una decisión que modificará sus vidas para siempre.

Disney Plus: de qué trata la película El amor menos pensado

En la reseña de la película El amor menos pensado, Marcos y Ana han estado casados por veinticinco años. Con la partida de su único hijo para comenzar su carrera universitaria, la pareja entra en una profunda crisis existencial.

elamor1 Ricardo Darín y Mercedes Morán. Los talentosos actores argentinos la rompen en El amor menos pensado.

Sin disputa de por medio, casi como si se tratara de un nuevo proyecto en común, deciden separarse.

Lo que sería, lisa y llanamente, una separación de común acuerdo. La vida de solteros, intensa y fascinante al principio, pronto les plantea nuevas preguntas e incertidumbres sobre el amor, la naturaleza del deseo y la fidelidad, lo que los conduce a tomar una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre.

Disney Plus: reparto de la película El amor menos pensado

Ricardo Darín

Mercedes Morán

Claudia Fontán

Andrea Pietra

Luis Rubio

Jean Pierre Noher

Tráiler de la película El amor menos pensado