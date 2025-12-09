Ricardo Darín arrasa con la película española que es una joya escondida

Un padre. Dos hijos. Un juego. A ver quién baja primero a la calle desde el séptimo piso en el que viven: el padre en el ascensor, o los niños por las escaleras. El padre llega a la planta baja, como siempre, pero los niños esta vez no bajan. No hay rastro de ellos.

A partir de ahí, comienza la búsqueda frenética de un padre (Ricardo Darín) y una madre (Belén Rueda) por encontrar a sus hijos. ¿Dónde están?, ¿Qué les ocurrió? ¿Por qué a ellos?

HBO Max: de qué trata la película Séptimo

Belén Rueda y Ricardo Darín que, a pesar de estar separados, unen todas sus fuerzas para encontrar a sus hijos que han desaparecido misteriosamente.

septimo Producción española. Ricardo Darín sobresale en la película Séptimo.

Todo comienza cuando un día, como cualquier otro, Sebastián va a llevar a sus hijos a la escuela. Los niños le retan al juego de "a ver quién llega primero". Va a bajar las escaleras y cuando llega a la primera planta, se da cuenta de que no hay ni rastro de los niños. Han desaparecido en el interior del edificio.

Sebastián y su exmujer Delia comienzan una búsqueda desesperada por encontrarles.

Sin pistas, señales o una llamada de rescate, parece que a los pequeños se los hubiera tragado la tierra. En un vertiginoso viaje contra lo imposible y la lógica, sus padres recurrirán a todo por averiguar su paradero.

HBO Max: reparto de la película Séptimo

Ricardo Darín

Belén Rueda

Luis Ziembrowsky

Jorge D' Elía

Osvaldo Santoro

Tráiler de la película Séptimo