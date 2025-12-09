Ricardo Darín siempre sorprende con actuaciones brillantes, como por ejemplo esta producción española que HBO Max tiene en su catálogo, junto a la gran actriz Belén Rueda, se trata de Séptimo.
Ricardo Darín arrasa con la película española que es una joya escondida
Un padre y sus dos hijos juegan a ver quién llega primero a la calle desde un séptimo piso: si el padre en el ascensor o los niños por las escaleras. Cuando el padre llega a la planta baja, resulta que los niños no aparecen, no hay ni rastro de ellos.
Empieza entonces una búsqueda frenética por parte del padre (Ricardo Darín) y la madre (Belén Rueda).
HBO Max: de qué trata la película Séptimo
Belén Rueda y Ricardo Darín que, a pesar de estar separados, unen todas sus fuerzas para encontrar a sus hijos que han desaparecido misteriosamente.
HBO Max: reparto de la película Séptimo
- Ricardo Darín
- Belén Rueda
- Luis Ziembrowsky
- Jorge D' Elía
- Osvaldo Santoro