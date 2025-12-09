¿Cuál es la película favorita del director argentino Juan José Campanella?

¿De qué trata la película "¡Que bello es vivir!"?

"George Bailey es un modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. Abrumado por la desaparición de una importante suma de dinero, decide suicidarse, pero aparece un ángel", es la sinopsis de esta película dirigida por Frank Capra.

Esta producción estadounidense es considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, elogiada particularmente por su guion. Fue nominada a cinco premios Óscar, incluyendo Mejor película, y ha sido reconocido por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia, en el puesto 11, y en el primer puesto de las películas más inspiradoras.

Embed - IT'S A WONDERFUL LIFE | Official Trailer | Paramount Movies

¿Dónde se puede ver la película "¡Que bello es vivir!"?

Actualmente esta producción solo se puede alquilar en la plataforma de streaming Apple TV (sin embargo, esto depende del país donde residas). También se puede ver en Stremio, de manera gratuita. Además, se puede disfrutar en YouTube.