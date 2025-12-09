Juan José Campanella es uno de los directores y guionistas más importantes de la Argentina. Su película "El secreto de sus ojos" le valió a la Argentina un premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera y además ha logrado forjar una exitosa carrera en Hollywood.
¿Cuál es la película favorita del director argentino Juan José Campanella?
En una entrevista con el programa "Nadie dice nada" del canal de streaming LUZU, el reconocido director de cine argentino Juan José Campanella aseguró que su película favorita es "¡Que bello es vivir!" (también conocida como "It's a Wonderful Life"), la cual se estrenó en 1946.
Campanella aseguró: "La he visto 107 veces, es la favorita de Spielberg también. Es una película que te cambia la vida, es una fantasía, es una especie de cuento de hadas, pero terminás llorando a mares. Es una película muy sanadora".
¿De qué trata la película "¡Que bello es vivir!"?
"George Bailey es un modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. Abrumado por la desaparición de una importante suma de dinero, decide suicidarse, pero aparece un ángel", es la sinopsis de esta película dirigida por Frank Capra.
Esta producción estadounidense es considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, elogiada particularmente por su guion. Fue nominada a cinco premios Óscar, incluyendo Mejor película, y ha sido reconocido por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia, en el puesto 11, y en el primer puesto de las películas más inspiradoras.
¿Dónde se puede ver la película "¡Que bello es vivir!"?
Actualmente esta producción solo se puede alquilar en la plataforma de streaming Apple TV (sin embargo, esto depende del país donde residas). También se puede ver en Stremio, de manera gratuita. Además, se puede disfrutar en YouTube.