Netflix: la película de máxima tensión que te mantiene al borde del asiento hasta su devastador final

Por su parte, André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia destaca que, “con una narración directa, una lograda mezcla de tomas reales y dramatizadas y una puesta en escena claustrofóbica, la película nos mantiene al borde del asiento hasta su devastador desenlace”.

Netflix: de qué trata la película Septiembre 5

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Septiembre 5 versa: “Cuando unos atletas son tomados como rehenes durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1972, un equipo de TV transmite la crisis, en este drama basado en hechos reales”.

Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.

Netflix: tráiler de la película Septiembre 5

Reparto de Septiembre 5, película de Netflix

Peter Sarsgaard (Roone Arledge)

John Magaro (Geoffrey Mason)

Ben Chaplin (Marvin Bader)

Leonie Benesch (Marianne Gebhardt)

Zinedine Soualem (Jacques Lesgards)

Georgina Rich (Gladys Deist)

Corey Johnson (Hank Hanson)

Marcus Rutherford (Carter Jeffrey)

Daniel Adeosun (Gary Slaughter)

Benjamin Walker (Peter Jennings)

Dónde ver la película Septiembre 5, según la zona geográfica