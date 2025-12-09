Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película de máxima tensión que te mantiene al borde del asiento hasta su devastador final

Está basada en hechos reales y es una historia de suspenso insostenible. Acaba de sumarse al catálogo de series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Georgina Rich es una de las protagonistas de esta película de Netflix.

El 6 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix incluyó una historia basada en hechos reales que arrasa entre las mejores series y películas del mundo. Se trata de Septiembre 5, ambientada en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, cuando el secuestro de miembros de la delegación israelí obligó a los medios de comunicación a cubrir la crisis de los rehenes.

Septiembre 5 es una película de suspenso del 2024 que acaba de llegar a Netflix. Dirigida por Tim Fehlbaum, este drama de 1 hora y 30 minutos fue nominada a los Premios Oscar a Mejor guion original (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David) y a los Globos de Oro a Mejor película de drama.

Septiembre 5 es una admirable demostración de cómo el cine puede respirar dentro de un espacio cerrado y alcanzar desde allí la máxima tensión”, sentenció el crítico Marcelo Stiletano de Diario La Nación.

septiembre 5-película

Por su parte, André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia destaca que, “con una narración directa, una lograda mezcla de tomas reales y dramatizadas y una puesta en escena claustrofóbica, la película nos mantiene al borde del asiento hasta su devastador desenlace”.

Netflix: de qué trata la película Septiembre 5

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Septiembre 5 versa: “Cuando unos atletas son tomados como rehenes durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1972, un equipo de TV transmite la crisis, en este drama basado en hechos reales”.

septiembre 5-película (1)

Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.

Netflix: tráiler de la película Septiembre 5

Embed - SEPTIEMBRE 5 Tráiler Oficial Español Latino (2024) Subtitulado

Reparto de Septiembre 5, película de Netflix

  • Peter Sarsgaard (Roone Arledge)
  • John Magaro (Geoffrey Mason)
  • Ben Chaplin (Marvin Bader)
  • Leonie Benesch (Marianne Gebhardt)
  • Zinedine Soualem (Jacques Lesgards)
  • Georgina Rich (Gladys Deist)
  • Corey Johnson (Hank Hanson)
  • Marcus Rutherford (Carter Jeffrey)
  • Daniel Adeosun (Gary Slaughter)
  • Benjamin Walker (Peter Jennings)

Dónde ver la película Septiembre 5, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Septiembre 5 se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Septiembre 5 (September 5) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Septiembre 5 se puede ver en Netflix.

