El 6 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix incluyó una historia basada en hechos reales que arrasa entre las mejores series y películas del mundo. Se trata de Septiembre 5, ambientada en los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, cuando el secuestro de miembros de la delegación israelí obligó a los medios de comunicación a cubrir la crisis de los rehenes.
Netflix: la película de máxima tensión que te mantiene al borde del asiento hasta su devastador final
Septiembre 5 es una película de suspenso del 2024 que acaba de llegar a Netflix. Dirigida por Tim Fehlbaum, este drama de 1 hora y 30 minutos fue nominada a los Premios Oscar a Mejor guion original (Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David) y a los Globos de Oro a Mejor película de drama.
“Septiembre 5 es una admirable demostración de cómo el cine puede respirar dentro de un espacio cerrado y alcanzar desde allí la máxima tensión”, sentenció el crítico Marcelo Stiletano de Diario La Nación.
Por su parte, André Didyme-Dome de Rolling Stone Colombia destaca que, “con una narración directa, una lograda mezcla de tomas reales y dramatizadas y una puesta en escena claustrofóbica, la película nos mantiene al borde del asiento hasta su devastador desenlace”.
Netflix: de qué trata la película Septiembre 5
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Septiembre 5 versa: “Cuando unos atletas son tomados como rehenes durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1972, un equipo de TV transmite la crisis, en este drama basado en hechos reales”.
Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.
Netflix: tráiler de la película Septiembre 5
Reparto de Septiembre 5, película de Netflix
- Peter Sarsgaard (Roone Arledge)
- John Magaro (Geoffrey Mason)
- Ben Chaplin (Marvin Bader)
- Leonie Benesch (Marianne Gebhardt)
- Zinedine Soualem (Jacques Lesgards)
- Georgina Rich (Gladys Deist)
- Corey Johnson (Hank Hanson)
- Marcus Rutherford (Carter Jeffrey)
- Daniel Adeosun (Gary Slaughter)
- Benjamin Walker (Peter Jennings)
Dónde ver la película Septiembre 5, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Septiembre 5 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Septiembre 5 (September 5) se puede ver en Netflix.
- España: la película Septiembre 5 se puede ver en Netflix.