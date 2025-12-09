La adaptación de uno de los mejores y más exitosos libros de Stephen King llegó a Netflix. Se trata de una película que, con el paso de los años, tuvo dos remakes, aunque los especialistas coinciden en que la mejor es esta versión de 1976
La película de Netflix basada en uno de los mejores libros de Stephen King
Netflix acaba de estrenar en su plataforma una de las mejores adaptaciones de una de las novelas más exitosas de Stephen King. Los detalles
Stephen King, conocido por sus libros de terror, también es un especialista a la hora de escribir dramas en donde el monstruo suele ser una simple persona y es lo que ocurre con esta película que acaba de hacer su debut en Netflix, luego de haber estado en otras plataformas.
La película de Netflix basada en uno de los mejores libros de Stephen King
Esta película dramática y de suspenso de Netflix se trata de Carrie. Estrenada en 1976, la película cuenta la historia de una joven que es víctima de un constante bullying y que vive bajo la presión de la fanática religiosa de su madre.
Cuando es invitada al baile escolar por el chico más popular de la escuela, ella no tiene idea de que le espera una broma muy pesada. Ni tampoco, aquellos que la han hecho sufrir, tienen idea de lo que van a desatar.
Carrie es uno de los primeros libres de Stephen King, uno de los más populares y que ha sido llevado al cine en varias ocasiones. En este caso, es la primera de las películas la que ha llegado a Netflix.
Trailer de Carrie, la película de Netflix
Reparto de Carrie, la película de Netflix basada en el libro de Stephen King
- Sissy Spacek como Carrie White.
- Piper Laurie como Margaret White.
- Amy Irving como Sue Snell.
- William Katt como Tommy Ross.
- Betty Buckley como Srta. Collins.
- Nancy Allen como Chris Hargensen.
- John Travolta como Billy Nolan.
- P. J. Soles como Norma Watson.
- Sydney Lassick como Sr. Fromm.
- Stefan Gierasch como el director Morton.