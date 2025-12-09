Netflix tiene la película española del 2025 que se convirtió en un fenómeno mundial

Netflix: de qué trata la película La viuda negra

La reseña de la película española La viuda negra dice que en agosto de 2017, en un estacionamiento de Valencia, la policía descubre el cadáver de un hombre que ha sido brutalmente apuñalado en siete ocasiones.

Las primeras pistas sugieren que se trata de un asesinato motivado por celos o pasiones desbordadas, lo que apunta a un posible crimen pasional.

viuda Crimen real. La película española La viuda negra es protagonizada por Ivana Baquero.

El Grupo de Homicidios de la ciudad, bajo la dirección de una experimentada y sagaz inspectora, comienza una investigación urgente que, con el paso de los días, les lleva a una sorprendente revelación: la principal sospechosa parece ser Maje, la joven viuda.

Con una apariencia tranquila, dulce y serena, Maje llevaba menos de un año casada con la víctima. Su perfil, que en principio no encajaba con el de una posible asesina, rápidamente despierta dudas y pone a los investigadores en una complicada encrucijada, ya que nadie sospechaba de ella hasta ese momento.

Netflix: reparto de la película La viuda negra

Ivana Baquero (Maje)

Carmen Machi (Eva)

Tristán Ulloa (Salva Rodrigo)

Alex Gadea (Antonio)

Joel Sánchez (Daniel)

Pepe Ocio (Bernardo)

Ramón Ródenas (Javier Gil)

Pablo Molinero (Turrientes)

Tráiler de la película La viuda negra

