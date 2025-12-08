Netflix tiene las mejores series turcas, que se transformaron en las más elegidas por los usuarios, el mejor ejemplo es la serie turca estilo Hollywood que atrapa, se trata de ¿De quién huimos, mamá?
Netflix tiene la serie turca estilo Hollywood que pisa fuerte
Las series turcas son de las preferidas por el gran público argentino, esta gran producción es un ejemplo con su historia atrapante
¿De quién huimos, mamá?, es una serie turca, basada en una novela de Perihan Magden, protagonizada por Melisa Sozen (madre), una de las actrices más destacadas en la industria televisiva de su país.
La producción está compuesta de siete episodios de entre 35 y 40 minutos de duración cada uno. La dirección estuvo a cargo de Umut Aral y Gokcen Usta Caylar, con guion de Ertan Kurtulan.
Con tan solo 7 capítulos, esta serie logró transformarse en una de las ofertas turcas más elegidas de Netflix, y es que con capítulos que apenas duran 45 minutos te sumergirás en un relato que no es apto para menores de edad, algo cada vez más preferido por suscriptores.
Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie.
Netflix: de qué trata la serie ¿De quién huimos, mamá?
Su sinopsis oficial de la serie turca, ¿De quién huimos, mamá?, relata: “Una mujer y su hija, que están muy unidas, llevan un tiempo huyendo y alojándose en hoteles de lujo, siempre de un lado para otro. Pero, cuando los moteles sórdidos empiezan a remplazar a los hoteles de lujo, queda claro que lo suyo no es un cuento de hadas. Y, al descubrirse la estela de muertos que dejan a su paso, se comprende que quizá la madre no es la presa, sino el cazador. ¿Cómo podrán escapar?”
Netflix: reparto de la serie, ¿De quién huimos, mamá?
- Melisa Sozem
- Eylul Tumbar
- Musa Uzunlar
- Basak Dasman
- Birand Tunca
- Alper Cankaya
- Hakan Emre Unal
Tráiler de la serie, ¿De quién huimos, mamá?
Dónde ver la serie ¿De quién huimos, mamá?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie ¿De quién huimos, mamá?, se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie ¿De quién huimos, mamá?, se puede ver en Netflix.
- España: la serie ¿De quién huimos, mamá?, se puede ver en Netflix.