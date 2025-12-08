Netflix tiene la serie turca estilo Hollywood que pisa fuerte

Con tan solo 7 capítulos, esta serie logró transformarse en una de las ofertas turcas más elegidas de Netflix, y es que con capítulos que apenas duran 45 minutos te sumergirás en un relato que no es apto para menores de edad, algo cada vez más preferido por suscriptores.

Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie.

Netflix: de qué trata la serie ¿De quién huimos, mamá?

Su sinopsis oficial de la serie turca, ¿De quién huimos, mamá?, relata: “Una mujer y su hija, que están muy unidas, llevan un tiempo huyendo y alojándose en hoteles de lujo, siempre de un lado para otro. Pero, cuando los moteles sórdidos empiezan a remplazar a los hoteles de lujo, queda claro que lo suyo no es un cuento de hadas. Y, al descubrirse la estela de muertos que dejan a su paso, se comprende que quizá la madre no es la presa, sino el cazador. ¿Cómo podrán escapar?”

dequien Melisa Sozem. Es la protagonista principal de la serie sensación de Netflix, ¿De quién huimos, mamá?

Netflix: reparto de la serie, ¿De quién huimos, mamá?

Melisa Sozem

Eylul Tumbar

Musa Uzunlar

Basak Dasman

Birand Tunca

Alper Cankaya

Hakan Emre Unal

Tráiler de la serie, ¿De quién huimos, mamá?

Dónde ver la serie ¿De quién huimos, mamá?, según la zona geográfica