Sin esta película de Netflix nunca hubiese existido Eleven de Stranger Things

Entre estas similitudes se encuentran el hecho de que sufren bullyng en el colegio y que tienen poderes telequinéticos, es decir, que pueden mover cosas con la mente. No obstante, hay algunas diferencias. Mientras que Eleven no tiene padres, Carrie vive con su madre, una fanática religiosa. Asimismo, el personaje de las películas es solitario y sus demonios son los propios seres humanos que le hacen daño, mientras que en Stranger Things, Eleven debe pelear con seres de otra dimensión y, en menor medida, contra humanos.

carrie

Sin embargo, las coincidencias entre ambos personajes son fuertes, incluso en la mirada y poses que se pueden ver en algunas escenas. Lo curioso es que tanto la película original de 1976 y Stranger Things pueden verse en Netflix desde hace unas semanas.

Trailer de Carrie, la película de Netflix

Cuándo se estrena en Netflix la segunda parte de Stranger Things: última temporada

Según lo dado a conocer por Netflix, la segunda parte de la última temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno. Será el 25 de diciembre y constará de tres capítulos.

En tanto, la tercera parte de la última temporada tendrá un solo capítulo y, según lo comunicado por Netflix, se va a estrenar el 31 de diciembre. Ese será el final de Stranger Things, una de las series más vistas de la historia.