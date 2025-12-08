A nadie se le escapa que Stranger Things, la serie de Netflix, es uno de los éxitos de streaming por excelencia. Durante los últimos diez años, esta producción se dedicó a hacer famoso a cada uno de sus actores, excepto a la gran Winona Ryder, que ya lo era. Sin embargo, es probable que su personaje principal, Eleven, nunca hubiese existido si antes no había una película (y un libro) con un personaje muy similar en varios aspectos.
Sin esta película de Netflix nunca hubiese existido Eleven de Stranger Things
Netflix incorporó hace unas semanas una película muy famosa de terror, basada en un best seller literario, cuyo personaje principal tiene varias similitudes con el interpretado por Millie Bobby Brown
Décadas antes de que se estrenara Stranger Things, cuando Millie Bobby Brown y el resto de los niños, que ya no son niños, aún no nacían, un libro se convertía en un éxito impresionante de ventas. Se trata de una de las primeras obras de Stephen King. Fue tal el éxito que en 1976 se hizo una película y después, con el paso de los años, dos remakes. La primera de estas películas, incluso ha sido incorporada por Netflix a su catálogo, hace unas semanas.
El libro de Stephen King y las películas que se han filmado, basadas en esta obra, llevan todas el mismo nombre: Carrie. En ella, su personaje principal, una adolescente, guarda varias similitudes con el personaje de Eleven de Stranger Things, la serie de Netflix.
Entre estas similitudes se encuentran el hecho de que sufren bullyng en el colegio y que tienen poderes telequinéticos, es decir, que pueden mover cosas con la mente. No obstante, hay algunas diferencias. Mientras que Eleven no tiene padres, Carrie vive con su madre, una fanática religiosa. Asimismo, el personaje de las películas es solitario y sus demonios son los propios seres humanos que le hacen daño, mientras que en Stranger Things, Eleven debe pelear con seres de otra dimensión y, en menor medida, contra humanos.
Sin embargo, las coincidencias entre ambos personajes son fuertes, incluso en la mirada y poses que se pueden ver en algunas escenas. Lo curioso es que tanto la película original de 1976 y Stranger Things pueden verse en Netflix desde hace unas semanas.
Trailer de Carrie, la película de Netflix
Cuándo se estrena en Netflix la segunda parte de Stranger Things: última temporada
Según lo dado a conocer por Netflix, la segunda parte de la última temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno. Será el 25 de diciembre y constará de tres capítulos.
En tanto, la tercera parte de la última temporada tendrá un solo capítulo y, según lo comunicado por Netflix, se va a estrenar el 31 de diciembre. Ese será el final de Stranger Things, una de las series más vistas de la historia.