Desde hoy los usuarios de Netflix pueden acceder a la primera parte de la quinta temporada de "Stranger Things", y muchas personas coinciden en lo mismo: no se acuerdan de todo lo que ha ocurrido en 10 años.
Qué episodios de "Stranger Things" tenés que ver antes de comenzar la quinta y última temporada
Los creadores de la serie "Stranger Things" explicaron cuáles son los episodios que ayudarán a entender la quinta temporada.
En estos 10 años, la serie ha contado con un total de 34 episodios, y además hay que sumarle que entre la cuarta y la quinta temporada han pasado 3 años y medio.
A continuación te diremos cuáles son aquellos episodios de temporadas anteriores (de la 1 a la 4) que debes ver antes de darle play a la quinta y última parte de esta serie éxito de Netflix.
¿Qué episodios de "Stranger Things" hay que ver antes de darle play a la quinta temporada?
Los hermanos Duffer, los creadores de la serie "Stranger Things", le revelaron al medio Hollywood Reporter cuáles son los episodios más importantes para ver antes de comenzar la quinta temporada:
- Episodio 4 de la temporada 2: "Will el sabio"
- Episodio 6 de la temporada 2: "El espía"
- Episodio 7 de la temporada 4: "La masacre en el Laboratorio de Hawkins"
- Episodio 9 de la temporada 4: "El plan" (también traducido como "El húesped")
"La segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante", sostuvo Matt Duffer.
Los hermanos Duffer aseguraron que la última temporada de "Stranger Things" tendrá un total de 8 episodios. Los primeros 4 se estrenarán el 26 de noviembre, luego se estrenarán 4 más el 26 de diciembre, y el episodio final el 1 de enero.
- Capítulo 1: Al rescate (duración: 1 hora y 8 minutos).
- Capítulo 2: La desaparición de... (54 minutos).
- Capítulo tres: La trampa de Turnbow (1 hora y 6 minutos).
- Capítulo cuatro: Hechicero (1 hora y 23 minutos).
- Capítulo cinco: Plan de choque.
- Capítulo seis: Fuga de Camazotz.
- Capítulo siete: El puente.
- Capítulo ocho: El Mundo del derecho.