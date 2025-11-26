Qué episodios de "Stranger Things" tenés que ver antes de comenzar la quinta y última temporada

Stranger Things Serie "Stranger Things", uno de los mayores éxitos de Netflix.

¿Qué episodios de "Stranger Things" hay que ver antes de darle play a la quinta temporada?

Los hermanos Duffer, los creadores de la serie "Stranger Things", le revelaron al medio Hollywood Reporter cuáles son los episodios más importantes para ver antes de comenzar la quinta temporada:

Episodio 4 de la temporada 2: "Will el sabio"

Episodio 6 de la temporada 2: "El espía"

Episodio 7 de la temporada 4: "La masacre en el Laboratorio de Hawkins"

Episodio 9 de la temporada 4: "El plan" (también traducido como "El húesped")

"La segunda temporada fue cuando realmente empezamos a desarrollar la mitología y a profundizar en todo, y en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí fue donde realmente empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante", sostuvo Matt Duffer.

Los hermanos Duffer aseguraron que la última temporada de "Stranger Things" tendrá un total de 8 episodios. Los primeros 4 se estrenarán el 26 de noviembre, luego se estrenarán 4 más el 26 de diciembre, y el episodio final el 1 de enero.