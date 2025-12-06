La película argentina oculta en Netflix que se basa en una reconocida novela

La película recibió una gran cantidad de reconocimientos en distintos festivales cinematográficos, no solo en Argentina, sino también de manera internacional. Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix le permitió ser redescubierta, llegando a ser de las más vistas en cuanto a producciones argentas, aunque en la actualidad se encuentra opacada por otros grandes títulos.

La película fue estrenada a nivel mundial en el 2010, y desde su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, es de las ofertas argentinas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la película La mirada invisible

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película argentina basada en una reconocida novela, La mirada invisible centra su historia en: "Una preceptora joven pero reprimida se toma la tarea de espiar a los estudiantes de una estricta escuela de Buenos Aires y denunciar sus faltas de conducta".

La película es un drama imperdible en Netflix, y se le destaca el contexto en el que está ambientado.

Reparto de La mirada invisible, película de Netflix

Julieta Zylberberg (María Teresa Cornejo)

Osmar Núñez (Biasutto)

Marta Lubos (Adela)

Gaby Ferrero (Elvira)

Diego Vegezzi (Marini)

Pablo Sigal (Esteban)

Jorge García Marino (Prefecto)

Magdalena Capobianco (Romero)

Dónde ver la película La mirada invisible, según la zona geográfica