Netflix cuenta con un catálogo de series y películas pensado para todos los gustos de los suscriptores. Una película argentina logra reunir miles de reproducciones con una historia dramática que lleva casi 20 años de estrenada, y aun así continúa atrapando a los cinéfilos con una historia que se encuentra oculta en la plataforma, y que apenas supera la hora y media de duración en total: La mirada invisible.
La película argentina oculta en Netflix que se basa en una reconocida novela
Esta película fue estrenada hace casi 20, y a pesar del paso del tiempo y los nuevos títulos de Netflix, arrasa en visitas
En lo que respeta a producciones latinoamericanas dentro del catálogo de Netflix, Argentina se posiciona como uno de los 3 países con series y películas más atrapantes y reproducidas. Esta película no es la que más prensa ha tenido dentro de la plataforma, pero se la ha arreglado para que, con su drama psicológico, no parece sumar reproducciones a diario, con un elenco más que reconocido.
Hay que saber que estamos hablando de una película que se encuentra basada en una reconocida novela argentina, siendo de los dramas psicológicos más reconocidos en sus dos formatos. La oferta latinoamericana en Netflix se encuentra ambientada en plena dictadura militar, antes de la Guerra de Malvinas, una época muy fuerte que sin duda atrae al suscriptor local y a aquellos interesados en estos hechos icónicos.
La película recibió una gran cantidad de reconocimientos en distintos festivales cinematográficos, no solo en Argentina, sino también de manera internacional. Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix le permitió ser redescubierta, llegando a ser de las más vistas en cuanto a producciones argentas, aunque en la actualidad se encuentra opacada por otros grandes títulos.
La película fue estrenada a nivel mundial en el 2010, y desde su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, es de las ofertas argentinas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la película La mirada invisible
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película argentina basada en una reconocida novela, La mirada invisible centra su historia en: "Una preceptora joven pero reprimida se toma la tarea de espiar a los estudiantes de una estricta escuela de Buenos Aires y denunciar sus faltas de conducta".
La película es un drama imperdible en Netflix, y se le destaca el contexto en el que está ambientado.
Reparto de La mirada invisible, película de Netflix
- Julieta Zylberberg (María Teresa Cornejo)
- Osmar Núñez (Biasutto)
- Marta Lubos (Adela)
- Gaby Ferrero (Elvira)
- Diego Vegezzi (Marini)
- Pablo Sigal (Esteban)
- Jorge García Marino (Prefecto)
- Magdalena Capobianco (Romero)
Dónde ver la película La mirada invisible, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La mirada invisible se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The invisible eye no está disponible en Netflix.
- España: la película La mirada invisible se puede ver en Netflix.