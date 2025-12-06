La plataforma de Netflix acaba de incorporar a su catálogo de series y películas una de las mejores comedias románticas de 2025. Ambientada en París y fiel al estilo de Emily in Paris, tiene una protagonista que se roba todas las miradas: Minka Kelly.
La mejor comedia romántica de 2025 llegó a Netflix: revive la magia de los 90 en una París de ensueño
Es una de las mejores comedias románticas de 2025. Llegó a Netflix hace poco y ya arrasa entre las más vistas del catálogo de series y películas
Estamos hablando de El encanto del champán, una película que no tiene nada que envidiarle a las comedias románticas de los 90. Dirigida por Mark Steven Johnson, la nueva oferta de Netflix se estrenó el 19 de noviembre de 2025 y está dando de qué hablar, especialmente entre los críticos.
A lo largo de 1 hora y 39 minutos, El encanto del champán, cuya trama está basada en el romance entre una ejecutiva estadounidense y el heredero de una marca de champán, "se abre camino hacia un territorio más interesante a medida que evoluciona la historia", declaró Jennifer Green de Common Sense Media.
"Con su reparto estelar, un guión divertidísimo y algunos momentos realmente sexys entre los actores principales, es una versión aún mejor de lo que Hallmark ofrece estas Navidades", sentenció la crítica Liz Kocan de Decider.
Netflix: tráiler de la película El encanto del champán
Netlfix: de qué trata la película El encanto del champán
En esta comedia romántica, nace un amor, y una chispeante rivalidad, entre una ejecutiva estadounidense y el heredero de una marca de champán tras su fortuito encuentro en París.
El encanto del champán presenta la historia de una ambiciosa ejecutiva estadounidense llamada Sydney Prince (Minka Kelly), quien viaja a París para negociar con una marca de champán antes de las fiestas de Navidad. El problema, o no, es que se termina enamorando perdidamente de Henri Cassell (Tom Wozniczka), heredero de ese burbujeante imperio francés.
Reparto de El encanto del champán, película de Netflix
- Minka Kelly (Sydney Price)
- Tom Wozniczka (Henri Cassell)
- Thibault de Montalembert (Hugo Cassell)
- Sean Amsing (Roberto Salazar)
- Frula Borg (Otto Moller)
- Astrid Whettnall (Brigitte Laurent)
- Xavier Samuel (Ryan Garner)
Dónde ver la película El encanto del champán, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El encanto del champán se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El encanto del champán se puede ver en Netflix.
- España: la película El encanto del champán se puede ver en Netflix.