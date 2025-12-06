La mejor comedia romántica de 2025 llegó a Netflix: revive la magia de los 90 en una París de ensueño

netflix-pelicula-el-encanto-del-champan

"Con su reparto estelar, un guión divertidísimo y algunos momentos realmente sexys entre los actores principales, es una versión aún mejor de lo que Hallmark ofrece estas Navidades", sentenció la crítica Liz Kocan de Decider.

Netflix: tráiler de la película El encanto del champán

El Encanto del Champán | Tráiler en Español (Película de Netflix) | Estreno: 19/11/2025

Netlfix: de qué trata la película El encanto del champán

En esta comedia romántica, nace un amor, y una chispeante rivalidad, entre una ejecutiva estadounidense y el heredero de una marca de champán tras su fortuito encuentro en París.

El encanto del champán presenta la historia de una ambiciosa ejecutiva estadounidense llamada Sydney Prince (Minka Kelly), quien viaja a París para negociar con una marca de champán antes de las fiestas de Navidad. El problema, o no, es que se termina enamorando perdidamente de Henri Cassell (Tom Wozniczka), heredero de ese burbujeante imperio francés.

netflix-el-encanto-del-champan-pelicula

Reparto de El encanto del champán, película de Netflix

Minka Kelly (Sydney Price)

Tom Wozniczka (Henri Cassell)

Thibault de Montalembert (Hugo Cassell)

Sean Amsing (Roberto Salazar)

Frula Borg (Otto Moller)

Astrid Whettnall (Brigitte Laurent)

Xavier Samuel (Ryan Garner)

el encanto del champán

Dónde ver la película El encanto del champán, según la zona geográfica