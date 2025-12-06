Está en Netflix y es la comedia de 90 minutos más divertida de las últimas décadas

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar una de las comedias más aclamadas de Jim Carrey. Se trata de Los pingüinos de papá (Mr. Popper’s Penguins, por su idioma original), dirigida por Mark Waters y lanzada a nivel mundial en 2011.
Jim Carrey es el protagonista de esta comedia para toda la familia que llegó para revolucionar el catálogo de series y películas de Netflix
Los pingüinos de papá se estrenó en Netflix el 2 de diciembre de 2025 y ya ha revolucionado a la plataforma. Esta simpática comedia para toda la familia tiene una duración de 1 hora y 34 minutos y ha recibido críticas aceptables por parte de la prensa especializada.
“No hay nada nuevo aquí, pero Waters, como ya mostró en las más inteligentes y atrevidas 'Chicas malas' y 'Ponte en mi lugar' sabe cómo mantener el interés”, afirmó A. O. Scott de The New York Times.
Netflix: de qué trata la película Los pingüinos de papá
En esta película que se acaba de sumar a Netflix, Jim Carrey interpreta al Sr. Popper, un hombre de negocios que hereda una bandada de pingüinos y se ve obligado a convertir su apartamento en un hábitat ártico.
Mr. Popper vive en una tranquila y pequeña ciudad americana llamada Stillwater. Allí nunca pasa nada. Quizá por eso se ha convertido en un soñador y en un especialista en temas del Ártico y de la Antártida, incluso podría decir el nombre de todos sus exploradores y qué fueron a hacer a los polos.
Un día conversa, gracias a un programa de radio, con el almirante Drake sobre su expedición a la Antártida, y este le dice que pronto recibirá una sorpresa… Lo que nadie podía suponer es que el almirante iba a enviar una caja con ¡un pingüino de la mismísima Antártida! La vida de nuestro protagonista cambiará radicalmente y se transformará en una fantástica y permanente aventura llena de pingüinos.
Netflix: tráiler de la película Los pingüinos de papá
Reparto de Los pingüinos de papá, película de Netflix
- Jim Carrey (Mr. Popper)
- Carla Gugino (Amanda)
- Angela Lansbury (Mrs. Van Gundy)
- Ophelia Lovibond (Pippi)
- Madeline Carroll (Janie)
- Clark Gregg (Nat Jones)
- Jeffrey Tambor (Mr. Gremmins)
- David Krumholtz (Kent)
- Philip Baker Hall (Franklin)
- James Tupper (Rick)
- Dominic Chianese (Reader)
- Kelli Barrett (Tommy's Mom)
Dónde ver la película Los pingüinos de papá, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los pingüinos de papá se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los pingüinos de papá se puede ver en Netflix.
- España: la película Los pingüinos de papá se puede ver en Netflix.