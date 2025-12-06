Está en Netflix y es la comedia de 90 minutos más divertida de las últimas décadas

los pingüinos de papá

Netflix: de qué trata la película Los pingüinos de papá

En esta película que se acaba de sumar a Netflix, Jim Carrey interpreta al Sr. Popper, un hombre de negocios que hereda una bandada de pingüinos y se ve obligado a convertir su apartamento en un hábitat ártico.

Mr. Popper vive en una tranquila y pequeña ciudad americana llamada Stillwater. Allí nunca pasa nada. Quizá por eso se ha convertido en un soñador y en un especialista en temas del Ártico y de la Antártida, incluso podría decir el nombre de todos sus exploradores y qué fueron a hacer a los polos.

Un día conversa, gracias a un programa de radio, con el almirante Drake sobre su expedición a la Antártida, y este le dice que pronto recibirá una sorpresa… Lo que nadie podía suponer es que el almirante iba a enviar una caja con ¡un pingüino de la mismísima Antártida! La vida de nuestro protagonista cambiará radicalmente y se transformará en una fantástica y permanente aventura llena de pingüinos.

Netflix: tráiler de la película Los pingüinos de papá

Reparto de Los pingüinos de papá, película de Netflix

Jim Carrey (Mr. Popper)

Carla Gugino (Amanda)

Angela Lansbury (Mrs. Van Gundy)

Ophelia Lovibond (Pippi)

Madeline Carroll (Janie)

Clark Gregg (Nat Jones)

Jeffrey Tambor (Mr. Gremmins)

David Krumholtz (Kent)

Philip Baker Hall (Franklin)

James Tupper (Rick)

Dominic Chianese (Reader)

Kelli Barrett (Tommy's Mom)

