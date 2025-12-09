El catálogo de series y películas de Netflix es una gran combinación de títulos pensados para todos los gustos. No solo las series coreanas son exitosas dentro de la plataforma, sino que también hay films que causan sensación a nivel mundial, como lo es una película que se convirtió en un ícono de los dramas psicológicos, con una historia basada en hechos reales: Forgotten.
La película coreana de Netflix que arrasa con un drama psicológico basado en hechos reales
Netflix cuenta con una historia que ha reunido resultados brutales gracias a un relato que no dura siquiera dos horas en total
El fanatismo de los suscriptores de Netflix por todas aquellas series y películas de producción coreana, cada vez crece más dentro del catálogo, con historias que se posicionan como tops mundiales. Esta película ha logrado liderar las ofertas de su género en la plataforma, con una historia inspirada en hechos reales, y un relato donde el drama y el suspenso te mantendrán pegado a la pantalla.
La película mantiene un ritmo muy intenso, que te envuelve y coloca en la posición del protagonista, casi sin darte alguna posibilidad de reacción, y eso hace que los giros de la historia sean aún más inesperados. La crítica especializada y los suscriptores de Netflix no solo han destacado el relato que combina el suspenso y el drama psicológico, sino también la química entre los protagonistas, Kang Ha-neul y Kim Mu-yeol.
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, la película llegó a posicionarse como una de las 10 más vistas, especialmente en países de América Latina y de Occidente, manteniéndose por varias semanas. Con una trama centrada en la manipulación de la memoria y la identidad, el film sigue rankeando, inclusive a pesar de haber sido estrenada hace años, rompiéndola entre ofertas coreanas.
La película fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2017, desde entonces lidera dentro de las ofertas psicológicas coreanas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Forgotten
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película coreana de suspenso basada en hechos reales, Forgotten centra su historia en: "Jin-seok busca la verdad tras el secuestro de su hermano, que ha vuelto muy cambiado y sin recuerdos de los últimos 19 días".
La película coreana demuestra que el fanatismo por las historias de este país en Netflix, es total, ya que arrasa incluso a casi 10 años de su estreno.
Netflix: reparto de la película Forgotten
- Kang Ha-neul es Jin-seok.
- Kim Mu-yeol es Yoo-seok.
- Moon Sung-keun es el padre.
- Na Young-hee
- Lee Dong-jin
- Lee Sang-woo
- Yeon Je-hyung
- Kim Hyun-mok como un estudiante en la estación de la policía.
Dónde ver la película Forgotten, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Forgotten se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Forgotten se puede ver en Netflix.
- España: la película Olvidado se puede ver en Netflix.