La película coreana de Netflix que arrasa con un drama psicológico basado en hechos reales

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, la película llegó a posicionarse como una de las 10 más vistas, especialmente en países de América Latina y de Occidente, manteniéndose por varias semanas. Con una trama centrada en la manipulación de la memoria y la identidad, el film sigue rankeando, inclusive a pesar de haber sido estrenada hace años, rompiéndola entre ofertas coreanas.

La película fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2017, desde entonces lidera dentro de las ofertas psicológicas coreanas de la plataforma.

Embed - Forgotten [Olvidado] - Trailer en Español Latino l Netflix

Netflix: de qué trata la película Forgotten

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película coreana de suspenso basada en hechos reales, Forgotten centra su historia en: "Jin-seok busca la verdad tras el secuestro de su hermano, que ha vuelto muy cambiado y sin recuerdos de los últimos 19 días".

La película coreana demuestra que el fanatismo por las historias de este país en Netflix, es total, ya que arrasa incluso a casi 10 años de su estreno.

forgotten 2

Netflix: reparto de la película Forgotten

Kang Ha-neul es Jin-seok.

Kim Mu-yeol es Yoo-seok.

Moon Sung-keun es el padre.

Na Young-hee

Lee Dong-jin

Lee Sang-woo

Yeon Je-hyung

Kim Hyun-mok como un estudiante en la estación de la policía.

Dónde ver la película Forgotten, según la zona geográfica