La serie tiene ocho episodios y se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

En el multiuniverso del streaming, Prime Video destaca como una plataforma exitosa. Los suscriptores tienen acceso a una extensa biblioteca de contenido audiovisual, desde documentales, series, y películas hasta programación original y reality shows. En esta nota, te compartimos una miniserie que seguro no has visto y te cautivará desde el primer episodio.

La plataforma cuenta con funciones interesantes para los usuarios, desde contenido de alta calidad, hasta descargas para ver sin conexión, e incluso ofrece información sobre actores y escenas con la función X-Rayse. Además, Prime Video tiene una aplicación fácil de utilizar y se puede ver su contenido en varios idiomas.

Si quieres ver una serie durante tu tiempo libre, "Night Sky" o "Cielo nocturno" podría ser una propuesta interesante. Se trata de una producción original de Estados Unidos de ciencia ficción y drama.

La serie relata una historia de ciencia ficción y drama. Imagen: Prime Video

Creada por Holden Miller, la serie se estrenó en 2022 y cuenta con ocho episodios que relatan la historia de una pareja de jubilados que descubrirá un secreto oculto en casa.

Prime Video: ¿De qué trata la serie Night Sky?

"Irene y Franklin York, una pareja de jubilados, tienen un secreto: una cámara enterrada en el patio trasero que milagrosamente lleva a un extraño planeta desierto", relata la descripción de Prime Video.

La serie es protagonizada por una pareja de ancianos que vive en el medio oeste de los Estados Unidos y descubre que debajo de su tierra se encuentra un dispositivo que puede teletransportarlos a diferentes escenarios como un lugar con un paisaje árido y al cielo lleno de estrellas de otro mundo.

El detalle curioso de "Night Sky" es que tiene un toque argentino. Juan José Campanella es uno de los productores y quien dirige sus dos primeros episodios. Además, la trama tiene como coprotagonistas a las actrices Julieta Zylberberg y Rocío Hernández, quienes se encargan de una subtrama clave en el desarrollo de la historia y que transcurre en parte en Jujuy y hablando en castellano.

Tráiler de la serie Night Sky

Dónde ver la serie Night Sky, según la zona geográfica

La serie Night Sky se puede ver en Prime Video en Estados Unidos y España. Mientras tanto, en países de Latinoamérica como Argentina, también se puede ver en esa plataforma de streaming y en Movistar Plus.

