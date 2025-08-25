upload serie "Upload" es una serie de comedia y ciencia ficción. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie Upload?

"Del ganador del Emmy, Greg Daniels (The Office, Parks & Rec), llega una divertida comedia de ciencia ficción. En el futuro, la gente puede subir su conciencia a un lujoso más allá digital. Cuando Nathan es subido a un resort virtual, conoce a Nora, quién comienza como su "ángel" de servicio al cliente, pero se convierte en más, ya que lo ayuda a encontrar la amistad, el amor y un propósito", relata la descripción de Prime Video.

Dirigida por Greg Daniels y Jeffrey Blitz, la serie está ambientada en un futuro en el que los seres humanos son capaces de transferirse a la otra vida que prefieran. Cuando el programador de computadoras Nathan muere prematuramente, es recibido por Nora en su versión del cielo.

A medida que Nathan se acostumbra a la vida lejos de sus seres queridos y se adapta a los pros y los contras del cielo digital, se enamora de Nora, su representante viva del servicio al cliente, o «Ángel». Nora lucha con las presiones de su trabajo, su padre moribundo que no quiere subirse, y sus sentimientos crecientes por Nathan mientras lentamente comienza a creer que él fue asesinado.

Tráiler de la serie Upload, de Prime Video

Dónde ver la serie Upload, según la zona geográfica

La serie Upload se puede ver en Prime Video en Estados Unidos y España. Mientras tanto, en Latinoamérica también se puede encontrar en esa plataforma de streaming y en Movistar TV.