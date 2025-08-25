Erin Doherty es la protagonista de la miniserie de Prime Video. Imagen: Instagram

Erin Doherty es la protagonista de la miniserie de Prime Video. Imagen: Instagram

Prime Video es una plataforma que lo tiene todo. Desde películas livianas para pasar el rato, hasta series que tienen pocos episodios pero se vuelven una adicción por su historia intrigante. En este artículo, te recomendamos una miniserie de drama y suspenso que no vas a poder dejar de ver.

Este famoso servicio de streaming tiene contenido de alta calidad para que los suscriptores puedan disfrutar en sus tabletas, computadoras, televisores e incluso en sus celulares. Pueden descargar los títulos que más les gustan para verlos sin conexión y pueden acceder a canales adicionales.

Aquellos que están buscando una miniserie para ver pueden disfrutar de "Chloe". Se trata de un título original del Reino Unido que en tan solo seis episodios relata un thriller psicológico atrapante.

"Chloe" se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

Dirigido por Amanda Boyle y Alice Seabright, esta miniserie desenmascara las vidas perfectas de las redes sociales y se mete de lleno en la realidad y la expectativa.

Prime Video: ¿cómo es la trama de la miniserie Chloe?

"La vida solitaria de Becky es muy distinta a la de Chloe. Fueron amigas, pero ahora Becky solo observa a Chloe en las redes sociales. Cuando Chloe muere repentinamente, Becky adopta otra identidad, Sasha, y se infiltra en las vidas de los amigos de Chloe para investigar. Así descubre las varias facetas de Chloe, pero se pierde en sus mentiras. ¿Descubrirá la verdad antes de perderse por completo?", revela Prime Video.

La miniserie gira en torno a Becky Green, quien es una chica obsesionada con la imagen perfecta que reflejan las redes sociales de su amiga de la infancia Chloe Fairbourne. La encantadora vida de Chloe, su cariñoso marido y su círculo de amigos exitosos están siempre a un clic de distancia, y Becky no puede resistirse a asomarse a un mundo que contrasta tanto con el suyo, mientras cuida a su madre con demencia precoz.

La miniserie

La miniserie "Chloe" desenmascara las vidas perfectas de las redes sociales. Imagen: Prime Video

Chloe muere repentinamente, así que Becky decide asumir una nueva identidad y se infiltra en las envidiables vidas de los amigos más cercanos de Chloe para averiguar qué le ocurrió. A través de su alter-ego Sasha, Becky se convierte en una heroína poderosa y transgresora, “alguien” popular y bien relacionada, con una vida y amores mucho más emocionantes y adictivos que la "nadie" que es Becky.

No obstante, la farsa pronto se oscurece y se confunde con la realidad a medida que Becky descubre que la vida real de Chloe no era ni mucho menos tan perfecta como se presentaba en Internet. A medida que ella se adentra en su estafa, y en el círculo íntimo de Chloe, corre el riesgo de perderse por completo en el juego que está jugando.

Tráiler de la miniserie Chloe

Embed - CHLOE Trailer SUBTITULADO [HD] Latam=Prime Video / BBC

Dónde ver la serie Chloe, según la zona geográfica

La serie Chloe se puede encontrar en Prime Video en Estados Unidos y España. Mientras tanto, en los países de Latinoamérica se puede ver por esa plataforma de streaming y por Movistar TV.

