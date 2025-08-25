Chloe serie "Chloe" se estrenó en 2022. Imagen: Prime Video

Dirigido por Amanda Boyle y Alice Seabright, esta miniserie desenmascara las vidas perfectas de las redes sociales y se mete de lleno en la realidad y la expectativa.

Prime Video: ¿cómo es la trama de la miniserie Chloe?

"La vida solitaria de Becky es muy distinta a la de Chloe. Fueron amigas, pero ahora Becky solo observa a Chloe en las redes sociales. Cuando Chloe muere repentinamente, Becky adopta otra identidad, Sasha, y se infiltra en las vidas de los amigos de Chloe para investigar. Así descubre las varias facetas de Chloe, pero se pierde en sus mentiras. ¿Descubrirá la verdad antes de perderse por completo?", revela Prime Video.

La miniserie gira en torno a Becky Green, quien es una chica obsesionada con la imagen perfecta que reflejan las redes sociales de su amiga de la infancia Chloe Fairbourne. La encantadora vida de Chloe, su cariñoso marido y su círculo de amigos exitosos están siempre a un clic de distancia, y Becky no puede resistirse a asomarse a un mundo que contrasta tanto con el suyo, mientras cuida a su madre con demencia precoz.

Chloe temporada 1 La miniserie "Chloe" desenmascara las vidas perfectas de las redes sociales. Imagen: Prime Video

Chloe muere repentinamente, así que Becky decide asumir una nueva identidad y se infiltra en las envidiables vidas de los amigos más cercanos de Chloe para averiguar qué le ocurrió. A través de su alter-ego Sasha, Becky se convierte en una heroína poderosa y transgresora, “alguien” popular y bien relacionada, con una vida y amores mucho más emocionantes y adictivos que la "nadie" que es Becky.

No obstante, la farsa pronto se oscurece y se confunde con la realidad a medida que Becky descubre que la vida real de Chloe no era ni mucho menos tan perfecta como se presentaba en Internet. A medida que ella se adentra en su estafa, y en el círculo íntimo de Chloe, corre el riesgo de perderse por completo en el juego que está jugando.

Tráiler de la miniserie Chloe

Dónde ver la serie Chloe, según la zona geográfica

La serie Chloe se puede encontrar en Prime Video en Estados Unidos y España. Mientras tanto, en los países de Latinoamérica se puede ver por esa plataforma de streaming y por Movistar TV.