La miniserie de seis episodios que está en Prime Video y es una de las mejores comedias españolas

serie en fin prime video.jpg "En fin" es una serie de acción, comedia y drama. Imagen: Prime Video

En la trama de la serie, los astrónomos descubren que un planeta de color rojo se acerca a la Tierra y quedan meses de vida a la humanidad. Todos los científicos lo confirman, así que la civilización se dirige al colapso.

Sin embargo, el primer episodio comienza cuando Tomás se despierta confundido en medio de otros hombres y mujeres desnudos con quienes hizo una orgía. Rápidamente se da cuenta que debería estar muerto, pero la situación es diferente.

El planeta rojo, en teoría, debía haber colisionado antes de despertarse. Pero al salir a la calle se da cuenta que esa masa amenazante no impactó sino que parece estar alejándose. No hay explicación lógica, pero afortunadamente la humanidad no se ha extinguido. Entonces se da cuenta del terrible error que cometió cuando abandonó a su mujer Julia y su hija Noa.

Embed - En Fin - Tráiler Oficial | Prime Video España

Nueve meses antes Tomás decidió huir sin dar explicaciones, creyendo que no tendría que rendir nunca cuentas. Pero ahora se encuentra con la peor resaca de la historia rumbo a casa, arrepentido de su decisión. Ahora tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser el de antes.