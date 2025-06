"Too Old To Die Young", conocida en el español como "Demasiado viejo para morir joven" es una miniserie original de Estados Unidos. En tan solo diez episodios, te envuelve en una historia entretenida que no te dejará moverte de la pantalla.

Este thriller dramático lo tiene todo para convertirse en una serie intrigante, historias frescas, sencillez y un inquietante guion de Ed Brubaker. Además, el plus es que es protagonizada por Miles Teller, el famoso actor estadounidense que ha trabajado en proyectos como "Whiplash: música y deseo" y "Proyecto X".