Una película fue un fracaso en un primer momento, pero ahora es un éxito en Prime Video

FlixPatrol reportó que The Tomorrow War llegó al puesto diez en Max el 20 de junio. Por encima estaba The Wild Robot y en la cima The Alto Knights con Robert De Niro. No está mal para una película que los estudios descartaron. Prime Video debe estar satisfecho con la compra.

Los críticos le otorgaron un 51% en Rotten Tomatoes, pero la audiencia la recibió de manera diferente. Las reseñas profesionales señalaron que Chris Pratt "ancla sólidamente" la película, aunque también comentaron que "puede no quedarse en la memoria más tiempo que hoy". Los números de streaming cuentan otra historia. La gente la sigue viendo años después.

Chris Pratt no para de trabajar

guerra del mañana.jpg El elenco es un punto fuerte de la película.

A Chris Pratt le sigue yendo bien a pesar de que The Electric State fue un desastre este año. El actor tiene trabajo asegurado con Jurassic World y Marvel. Prestó la voz de Mario y la película recaudó más de 1.3 mil millones en todo el mundo. También dobló a Garfield el año pasado, film que generó más de 250 millones. Prime Video hizo buen negocio al apostar por él.

Después de The Tomorrow War llegó Jurassic World Dominion, que superó los mil millones aunque las críticas fueron terribles. Chris Pratt posee esa capacidad de conectar con el público que va más allá de lo que escriban los periodistas especializados. Su próximo proyecto es Mercy con Timur Bekmambetov, el mismo director que lo dirigió en Wanted cuando era un actor desconocido.