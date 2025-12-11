Cuánto cuesta alojarse una semana en Viña del Mar en enero 2026

playa en viña del mar Viña del Mar queda aproximadamente a seis horas en auto de Mendoza Capital, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la fila de la aduana y las paradas que realicen los viajeros.

Cuánto cuesta hospedarse en Viña del Mar en enero 2026

Buscamos en Airbnb, la plataforma online que conecta a viajeros con anfitriones locales que ofrecen sus propiedades para estancias temporales, varias opciones para hospedarse en Viña del Mar desde el 19 al 26 de enero de 2026. A continuación, todas las opciones que encontramos.

Un departamento para dos personas, a tres cuadras del casino cuesta USD$491 por siete noches. El alojamiento está ubicado en un barrio seguro, cerca de locales comerciales, restaurantes y bares. El hospedaje incluye wifi, cocina, estacionamiento para un coche, y piscina.

deparamento en viña del mar Alojamiento en Viña del Mar para dos personas. El valor de la estadía incluye siete noches. Imagen: Airbnb.

Otra opción es un departamento para dos personas con un dormitorio, ubicado en una zona muy tranquila de Viña del Mar con acceso a comercio y restaurantes. Cuenta con un estacionamiento exclusivo dentro del edificio, tiene un dormitorio separado del living-comedor, con baño en suite, cocina americana y un agradable balcón. Hospedarse del 19 al 26 de enero cuesta USD$553.