Viajar al mar es uno de los planes favoritos de los mendocinos. Hay quienes optan por unas vacaciones en la costa argentina, mientras que otros prefieren vacacionar en Chile debido a la cercanía, y Viña del Mar es una de las playas preferidas. Por eso, en este artículo nos encargamos de explorar cuánto cuesta un alojamiento en esta ciudad balnearia.
Cuánto cuesta alojarse una semana en Viña del Mar en enero 2026
Investigamos cuánto cuesta alquilar un alojamiento en Viña del Mar, en Chile. Te ayudamos a planificar tus vacaciones para el 2026
Viña del Mar está a solo 407 kilómetros de Mendoza Capital, así que muchos mendocinos prefieren este destino antes que pasar un día entero viajando hasta llegar a las playas argentinas. Además, Viña cuenta con decenas de atractivos, gastronomía de alto nivel inspirada en los frutos del mar y pescados, grandes shoppings para ir de compras y playas encantadoras para descansar.
Este destino es conocido como la Ciudad Jardín, por su gran cantidad de parque y áreas verdes. Se ubica a minutos de la ciudad de Valparaíso y es considerada por los chilenos como la mejor ciudad del país para vivir y trabajar.
Cuánto cuesta hospedarse en Viña del Mar en enero 2026
Buscamos en Airbnb, la plataforma online que conecta a viajeros con anfitriones locales que ofrecen sus propiedades para estancias temporales, varias opciones para hospedarse en Viña del Mar desde el 19 al 26 de enero de 2026. A continuación, todas las opciones que encontramos.
Un departamento para dos personas, a tres cuadras del casino cuesta USD$491 por siete noches. El alojamiento está ubicado en un barrio seguro, cerca de locales comerciales, restaurantes y bares. El hospedaje incluye wifi, cocina, estacionamiento para un coche, y piscina.
Otra opción es un departamento para dos personas con un dormitorio, ubicado en una zona muy tranquila de Viña del Mar con acceso a comercio y restaurantes. Cuenta con un estacionamiento exclusivo dentro del edificio, tiene un dormitorio separado del living-comedor, con baño en suite, cocina americana y un agradable balcón. Hospedarse del 19 al 26 de enero cuesta USD$553.