El estudio fue realizado por CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudios del Deporte) y el informe analizó qué jugadores tienen mayor proyección en cuanto a su valor en el mercado. Para llevarlo adelante se tienen en cuenta datos individuales (minutos jugados, tasa de titularidades, frecuencia de goles, entre otros) y colectivos (resultados).
En total se contempló la situación de 169 futbolistas de 23 ligas alrededor del mundo y se tuvo en cuenta la temporada 2025/26, siguiendo el calendario europeo. En la lista figuran siete jugadores argentinos que tuvieron un gran desempeño en sus equipos lo que potenció su cotización de mercado.
¿Qué es el CIES Football Observatory?
El Observatorio de Fútbol del CIES es un grupo de investigación perteneciente al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), un centro de estudios independiente con sede en Neuchâtel, Suiza. Fue creado en 2005 por los doctores Raffaele Poli y Loïc Ravenel y se especializa en el análisis estadístico del fútbol.
Tal como explican en su sitio web, su trabajo es realizar análisis de diversos temas de interés relacionados con la actualidad del fútbol profesional: composición de plantillas, desarrollo de jugadores, utilización de jóvenes, análisis de rendimiento, valor de las transferencias, desarrollo de carrera, futbolistas más prometedores, entre otros.
Los informes mensuales sustituyeron a las publicaciones anuales de pago publicadas entre 2006 y 2014: “Annual Review” (nueve ediciones) y “Demographic Study” (seis ediciones). Es así que su último estudio se centra en cuáles son los jugadores argentinos con mayor proyección en el mercado.
Un estudio reveló cuáles son los jugadores argentinos con mayor proyección en el mercado
Entre los argentinos el estudio nombró a Franco Mastantuono quien fue traspasado de River al Real Madrid por 45 millones de euros y el relevamiento de CIES indicó que para junio de 2026 quien quiera adquirirlo deberá pagar 115.4 millones.
Matías Solué llegó a la Roma luego de su paso por la Juventus que recibió 25.6 millones de euros por el delantero. Para junio de 2026 su traspaso valdrá 57.7 millones de euros. Nicolás Paz también tuvo una gran temporada en el Como, club que llegó tras pagar 6 millones de euros al Real Madrid, aunque su cotización llegará a 50,2 millones de euros en junio del próximo año.
En el plano de jugadores que están en el fútbol sudamericano surge José Manuel López, quien pasó de Lanús al Palmeiras a cambio de 8 millones de euros y el próximo año valdría 38.6 millones. Álvaro Montoro (quien juega en Botafogo) pasó de Vélez al equipo brasileño por 7.9 millones de euros, pero en la próxima temporada se espera que alcance los 32.8 millones.
Y con respecto al fútbol argentino los jugadores con mayor proyección son Lautaro Di Lollo ya que según el informe llegará a los 22.4 millones (antes valía 15.4) para el 2026 mientras que el delantero de Rosario Central Alejo Véliz que podrá trepar de los 14 a los 21 millones de dólares.