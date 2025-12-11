Tal como explican en su sitio web, su trabajo es realizar análisis de diversos temas de interés relacionados con la actualidad del fútbol profesional: composición de plantillas, desarrollo de jugadores, utilización de jóvenes, análisis de rendimiento, valor de las transferencias, desarrollo de carrera, futbolistas más prometedores, entre otros.

Los informes mensuales sustituyeron a las publicaciones anuales de pago publicadas entre 2006 y 2014: “Annual Review” (nueve ediciones) y “Demographic Study” (seis ediciones). Es así que su último estudio se centra en cuáles son los jugadores argentinos con mayor proyección en el mercado.

Un estudio reveló cuáles son los jugadores argentinos con mayor proyección en el mercado

Entre los argentinos el estudio nombró a Franco Mastantuono quien fue traspasado de River al Real Madrid por 45 millones de euros y el relevamiento de CIES indicó que para junio de 2026 quien quiera adquirirlo deberá pagar 115.4 millones.

mastantuono-real-madrid Franco Mastantuono figura en la lista de jugadores argentinos.

Matías Solué llegó a la Roma luego de su paso por la Juventus que recibió 25.6 millones de euros por el delantero. Para junio de 2026 su traspaso valdrá 57.7 millones de euros. Nicolás Paz también tuvo una gran temporada en el Como, club que llegó tras pagar 6 millones de euros al Real Madrid, aunque su cotización llegará a 50,2 millones de euros en junio del próximo año.

En el plano de jugadores que están en el fútbol sudamericano surge José Manuel López, quien pasó de Lanús al Palmeiras a cambio de 8 millones de euros y el próximo año valdría 38.6 millones. Álvaro Montoro (quien juega en Botafogo) pasó de Vélez al equipo brasileño por 7.9 millones de euros, pero en la próxima temporada se espera que alcance los 32.8 millones.

Flaco López - Selección argentina El Flaco López es uno de los jugadores top: fue finalista de la Copa Libertadores y fue a la Selección argentina.

Y con respecto al fútbol argentino los jugadores con mayor proyección son Lautaro Di Lollo ya que según el informe llegará a los 22.4 millones (antes valía 15.4) para el 2026 mientras que el delantero de Rosario Central Alejo Véliz que podrá trepar de los 14 a los 21 millones de dólares.