Independiente Rivadavia vs. Gimnasia: cuándo y dónde se jugará el Clásico en Primera

Sin lugar a dudas, tanto desde Independiente Rivadavia como de Gimnasia y Esgrima, prestaron mayor atención al duelo interzonal que reunirá cara a cara a los dos representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino.

En este contexto llegó la confirmación de que la Lepra y el Lobo se verán las caras en el marco de la 16ª fecha de cada uno de los torneos. El primero, en el Apertura, se disputará en el Bautista Gargantini (el fin de semana del 26 de abril). La revancha, en el Clausura, tendrá como escenario el Víctor Legrotaglie. Al menos esa sería la localía porque existe la intención de llevar los dos partidos al Malvinas.

Gol-Solari-Gimnasia-2.jpeg Santiago Solari y su festejo en el gol ante la Lepra en la Primera Nacional 2022. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El último enfrentamiento entre ambos se dio en el marco de los cuartos de final de la Primera Nacional 2022. Aquella vez Gimnasia se impuso 1-0 ante el rival de toda la vida y clasificó entre los cuatro mejores de aquel certamen. El único gol de la jornada para el Lobo, que contaba con ventaja deportiva, lo convirtió Santiago Solari (hoy figura de Racing).

Gimnasia y Esgrima jugará en la Zona A

Gimnasia y Esgrima

Boca

Defensa y Justicia

Vélez

Deportivo Riestra

Lanús

Talleres

Instituto

Estudiantes de La Plata

Platense

San Lorenzo

Independiente

Newell's

Unión

Central Córdoba

Independiente Rivadavia competirá en la Zona B