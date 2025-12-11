Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia: cuándo y dónde se jugará el Clásico en Primera

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocen la fecha en la que se verán las caras en la máxima división del fútbol argentino

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia y Gimnasia volverán a verse las caras, ahora en Primera.
Independiente Rivadavia y Gimnasia volverán a verse las caras, ahora en Primera.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, los representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino, conocieron a los rivales que tendrán que enfrentar en la Liga Profesional 2026. La Lepra forma parte de la Zona B, mientras que el Lobo está en la A.

Cada uno de los equipos disputará, en cada torneo (Apertura y Clausura) un total de 16 partidos. 14 de ellos serán ante los rivales de su grupo y los dos restantes interzonales: uno enfrentará a ambos (por ser el clásico) y el otro se determinó por sorteo.

Los grupos de la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima ocupa la Zona A, mientras que Independiente Rivadavia la B.

Gimnasia y Esgrima ocupa la Zona A, mientras que Independiente Rivadavia la B.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, con fecha confirmada

Luego de que cada uno de los equipos conociera a los rivales que enfrentará a lo largo de la fase regular de la Liga Profesional 2026, comenzó la espera para conocer en qué fecha se cruzarán con cada uno de ellos.

Sin lugar a dudas, tanto desde Independiente Rivadavia como de Gimnasia y Esgrima, prestaron mayor atención al duelo interzonal que reunirá cara a cara a los dos representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino.

En este contexto llegó la confirmación de que la Lepra y el Lobo se verán las caras en el marco de la 16ª fecha de cada uno de los torneos. El primero, en el Apertura, se disputará en el Bautista Gargantini (el fin de semana del 26 de abril). La revancha, en el Clausura, tendrá como escenario el Víctor Legrotaglie. Al menos esa sería la localía porque existe la intención de llevar los dos partidos al Malvinas.

Gol-Solari-Gimnasia-2.jpeg
Santiago Solari y su festejo en el gol ante la Lepra en la Primera Nacional 2022.

Santiago Solari y su festejo en el gol ante la Lepra en la Primera Nacional 2022.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en el marco de los cuartos de final de la Primera Nacional 2022. Aquella vez Gimnasia se impuso 1-0 ante el rival de toda la vida y clasificó entre los cuatro mejores de aquel certamen. El único gol de la jornada para el Lobo, que contaba con ventaja deportiva, lo convirtió Santiago Solari (hoy figura de Racing).

Gimnasia y Esgrima jugará en la Zona A

  • Gimnasia y Esgrima
  • Boca
  • Defensa y Justicia
  • Vélez
  • Deportivo Riestra
  • Lanús
  • Talleres
  • Instituto
  • Estudiantes de La Plata
  • Platense
  • San Lorenzo
  • Independiente
  • Newell's
  • Unión
  • Central Córdoba

Independiente Rivadavia competirá en la Zona B

  • Independiente Rivadavia
  • River
  • Atlético Tucumán
  • Aldosivi
  • Barracas Central
  • Gimnasia La Plata
  • Estudiantes de Río Cuarto
  • Banfield
  • Argentinos Juniors
  • Racing
  • Rosario Central
  • Huracán
  • Belgrano
  • Sarmiento
  • Tigre

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas