Independiente Rivadavia vs. Gimnasia: cuándo y dónde se jugará el Clásico en Primera

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, los representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino, conocieron a los rivales que tendrán que enfrentar en la Liga Profesional 2026. La Lepra forma parte de la Zona B, mientras que el Lobo está en la A.
Cada uno de los equipos disputará, en cada torneo (Apertura y Clausura) un total de 16 partidos. 14 de ellos serán ante los rivales de su grupo y los dos restantes interzonales: uno enfrentará a ambos (por ser el clásico) y el otro se determinó por sorteo.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, con fecha confirmada
Luego de que cada uno de los equipos conociera a los rivales que enfrentará a lo largo de la fase regular de la Liga Profesional 2026, comenzó la espera para conocer en qué fecha se cruzarán con cada uno de ellos.
Sin lugar a dudas, tanto desde Independiente Rivadavia como de Gimnasia y Esgrima, prestaron mayor atención al duelo interzonal que reunirá cara a cara a los dos representantes mendocinos en la elite del fútbol argentino.
En este contexto llegó la confirmación de que la Lepra y el Lobo se verán las caras en el marco de la 16ª fecha de cada uno de los torneos. El primero, en el Apertura, se disputará en el Bautista Gargantini (el fin de semana del 26 de abril). La revancha, en el Clausura, tendrá como escenario el Víctor Legrotaglie. Al menos esa sería la localía porque existe la intención de llevar los dos partidos al Malvinas.
El último enfrentamiento entre ambos se dio en el marco de los cuartos de final de la Primera Nacional 2022. Aquella vez Gimnasia se impuso 1-0 ante el rival de toda la vida y clasificó entre los cuatro mejores de aquel certamen. El único gol de la jornada para el Lobo, que contaba con ventaja deportiva, lo convirtió Santiago Solari (hoy figura de Racing).