Sentís escalofríos y no sabés por qué: no solo es miedo

Emociones profundas y la respuesta fisiológica

Cuando algo nos impacta emocionalmente, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la anticipación. Esa descarga activa fibras nerviosas conectadas con la piel, generando el clásico efecto de “piel de gallina”. El cuerpo se vuelve literalmente un amplificador emocional.

Los escalofríos también aparecen ante situaciones que rompen expectativas: una escena poderosa en una película, una canción que nos moviliza o un encuentro inesperado. Este fenómeno se conoce como “frisson” y combina emoción, sorpresa y un sentido de significado personal.