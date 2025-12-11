Sentís escalofríos y no sabés por qué: no solo es miedo

Los escalofríos son uno de los fenómenos más curiosos del cuerpo humano. Investigadores de la University of Southern California (USC) demostraron que esta reacción no solo está vinculada al miedo o al frío, sino también a emociones intensas como la sorpresa, la euforia o la nostalgia.
Emociones profundas y la respuesta fisiológica
Cuando algo nos impacta emocionalmente, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la anticipación. Esa descarga activa fibras nerviosas conectadas con la piel, generando el clásico efecto de “piel de gallina”. El cuerpo se vuelve literalmente un amplificador emocional.
Los escalofríos también aparecen ante situaciones que rompen expectativas: una escena poderosa en una película, una canción que nos moviliza o un encuentro inesperado. Este fenómeno se conoce como “frisson” y combina emoción, sorpresa y un sentido de significado personal.
A nivel evolutivo, la Journal of Experimental Psychology señala que el escalofrío funcionaba como señal grupal ante eventos de alta intensidad emocional. Hoy persiste como una forma de comunicar que algo nos afectó. Lejos de ser un simple reflejo, los escalofríos son una pista clara de que algo tocó tu sensibilidad de manera profunda.
La próxima vez que sientas un escalofrío, preguntate qué emoción lo generó. Tu cuerpo te está hablando.