El descubrimiento "más importante" de la vida de un arqueólogo: ¿cuándo comenzamos a hacer fuego?

En un rincón del sitio, encontraron muchas hachas de mano rotas por el calor y una zona de arcilla que se puso roja. Después de varios análisis científicos, los investigadores entendieron que la arcilla roja se había quemado repetidamente de forma localizada. Esto hace pensar que el área pudo haber sido un hogar antiguo. Nick Ashton, curador de colecciones Paleolíticas del Museo Británico y coautor del estudio, explicó que "El gran punto de inflexión se produjo con el descubrimiento de la pirita de hierro".

piedra Uno de los hallazgos que llevó al revolucionario descubrimiento.

La pirita es un mineral que ocurre en la naturaleza y que puede sacar chispas al golpearlo contra pedernal. Aunque la pirita se encuentra en muchos lugares, es muy rara en la zona de Barnham. Esto significa que alguien la trajo a propósito, probablemente para encender fuego, según los científicos del estudio. El control del fuego fue tan importante que los paleoantropólogos debaten desde hace mucho tiempo cuándo se inventó. April Nowell, una arqueóloga paleolítica, comentó en un correo electrónico a Live Science que "Solo tenemos que pensar en nuestra propia infancia reunidos alrededor de una fogata para comprender su resonancia emocional".

Neandertales más listos de lo que creíamos

Al no haber encontrado huesos en Barnham, se perdieron pruebas directas (como huesos de animales quemados y con cortes de carnicería) que confirmaran que el sitio se usó para cocinar. Esto quiere decir que no hay restos esqueléticos de quienes encendieron el fuego en Barnham. Sin embargo, Chris Stringer, un paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres y coautor del estudio, tiene una idea sobre su identidad.

Stringer dijo en la conferencia de prensa que asumen que el fuego en Barnham lo hicieron los primeros neandertales. Llegaron a esta conclusión basándose en un sitio cercano llamado Swanscombe, donde descubrieron huesos de cráneo de neandertales de la misma época que Barnham. Aunque ya sabíamos que algunos neandertales podían hacer fuego, esa evidencia solo se remontaba a unos 50.000 años. Los hallazgos de Barnham retrasan esa fecha 350.000 años, indicando que los neandertales eran mucho más inteligentes de lo que la mayoría de la gente cree.

Stringer aseguró que los neandertales son "plenamente humanos". "Tienen un comportamiento complejo, se adaptan a nuevos entornos y sus cerebros son tan grandes como los nuestros. Son humanos muy evolucionados". La científico Nowell agregó que los resultados del estudio alimentan un debate mayor sobre el control del fuego por parte de los neandertales y su uso social y cultural. Nowell afirmó que el nuevo estudio "es otro dato importante en nuestra comprensión de las capacidades pirotécnicas de los neandertales con todo lo que eso implica a nivel cognitivo, social y tecnológico". Este descubrimiento nos hace ver a los neandertales con otros ojos.

¿Quién inventó el fuego?

fuego El descubrimiento nos acerca a la respuesta sobre quién fue el primero en hacer fuego.

Si los científicos tienen razón y los neandertales hicieron fuego con pedernal y pirita hace más de 400.000 años en Inglaterra, esto abre más preguntas, señaló Nowell. Ella se pregunta si "el uso del fuego se convirtió en una parte habitual del repertorio conductual humano" o si los primeros humanos dependían "del uso oportunista de incendios forestales y rayos". También plantea si se redescubrió el fuego "varias veces".

Hace 400.000 años, los antepasados de Homo sapiens vivían en África. Es poco probable que interactuaran con los primeros neandertales que estaban al otro lado del mundo. Stringer declaró que no sabemos si Homo sapiens en esa fecha tenía la capacidad de hacer fuego, porque hasta ahora no hay evidencia clara de control de fuego anterior a Barnham.

Esto quiere decir que es posible que los neandertales inventaran formas de hacer y controlar el fuego en algún lugar de Europa continental. Esto, a su vez, permitió a nuestros primos humanos moverse más al norte, hacia Inglaterra, calentando e iluminando su camino. Ashton sostiene que "es plausible que el fuego se controlara más en Europa y se extendiera a África". Y concluye: "Tenemos que mantener la mente abierta".