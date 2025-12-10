Descubrimiento en Panamá pone en alerta por algo inesperado que sucede en el océano

temperatura El estudio investigó cambios inesperados en la cantidad de viento y llegó a un descubrimiento preocupante.

Pero en 2025, todo el sistema se paralizó. Los registros de los satélites mostraron una cantidad muy pequeña o nula de clorofila en el agua, un indicador clarísimo de que la productividad biológica disminuyó. Las temperaturas superficiales del mar permanecieron inusualmente elevadas; solo bajaron de los $25^{\circ}C$ por un momento en marzo, unas seis semanas después de lo que se esperaba.

Los investigadores a bordo del buque de investigación Eugen Seibold confirmaron la ausencia de mezcla vertical del agua. Observaron que el agua fría de las profundidades se quedó atrapada debajo de una capa superficial estratificada.

Datos que cubren más de 40 años revelaron que la estacionalidad, fuerza o duración de esta surgencia nunca había fallado. Si bien episodios anteriores de La Niña afectaron un poco el sistema, ninguno provocó un colapso total como el registrado en 2025. Un descubrimiento tan drástico forzó la alerta inmediata de los científicos.

La razón del fracaso: menos vientos, misma fuerza

oceano Las temperaturas estuvieron en observación atenta.

La investigación señaló una marcada disminución en la frecuencia de los chorros de viento de Panamá. Estos son ráfagas poderosas y de corta duración que históricamente impulsaron la surgencia. La cantidad de eventos de viento bajó aproximadamente un $74\%$ en comparación con décadas anteriores. Es importante destacar que la velocidad de los vientos se mantuvo cerca de lo normal cuando sí ocurrieron, lo que indica que fue la falta de continuidad, no de fuerza, lo que arruinó el sistema del océano.

Los investigadores sospechan que el cambio se relaciona con modificaciones en la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Su movimiento hacia el norte durante el evento La Niña de 2024–2025 pudo contribuir a la supresión del viento. A pesar de esto, el informe indica que ciclos ENSO más intensos en el pasado no produjeron nada similar. Esto plantea la posibilidad de que el calentamiento subyacente del clima esté debilitando estos sistemas impulsados por el viento en formas que los modelos aún no capturan totalmente, lo que genera una gran alerta.

El equipo detrás del estudio incluyó a científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, el Instituto Max Planck de Química y varios colaboradores globales. Su conclusión es muy clara: los sistemas de surgencia tropical podrían ser más vulnerables de lo que se creía con anterioridad.