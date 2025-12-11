Inicio Ovación Boxeo Boxeo
BOXEO PROFESIONAL

Boxeo en el Cuna de Campeones V: todos en peso y listos para las batallas de este viernes en el Hyatt

Los mendocinos Abraham Buonarrigo, Brisa Alfonzo, Jonathan Arena y Damián Castro dieron el peso y este viernes brindarán boxeo de alto vuelo en el Hotel Hyatt

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El grandote peruano Jesús Avilés quiere dar el batacaczo ante el noqueador mendocino Abraham Turco Buonarrigo en la pelea principal de la velada de boxeo profesional Cuna de Campeones V.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En la megavelada de boxeo profesional que cerrará la auspiciosa saga de festivales Cuna de Campeones por este año inicial, este jueves los protagonistas pasaron por la balanza y quedaron habilitados para los cuatro pleitos rentados que cerrarán la jornada luego de los pleitos amateurs.

Con la organización de la empresa Pandolfino Box, el apoyo del Gobierno de Mendoza y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box, este viernes, desde las 19, la provincia volverá a tener una cita de lujo con el buen boxeo, tanto rentado como amateur. El escenario será el mismo donde se inició la saga Cuna de Campeones, allá en abril: el patio del Hotel Park Hyatt Mendoza.

Verónica Núñez pondrá a prueba a la Chinta Brisa Alfonzo, que se prepara para hacer la primera defensa de su título argentino superpluma.

Programa de boxeo profesional de lujo en el Hyatt

El fondista será el ex campeón Sudamericano y medallista Panamericano en Santiago 2023, Abraham Buonarrigo (14-5-0,11 KO), enfrentando en pelea preparatoria a ocho asaltos, peso semipesado (79,4kg/175lb) al duro zurdo peruano Jesús La Bala Avilés (9-9-0, 2 KO).

El semifondo tiene a una figura habitual de la casa, la campeona argentina superpluma La Chinita Brisa Alfonzo (7-1-1, 1 KO), que enfrentará a la pugilista de Concordia, Entre Ríos, Verónica Núñez (2-3-0, 0 KO) a seis rounds, en peso superpluma (58,9kg/130lb).

El Forastero. Esta vez el sanrafaelino Jonathan Joel Arena (izq.) vuelve a pelear en casa, y se mide con un durísimo bonaerense Rodrigo Roldán.

En la pelea complementaria principal, el sanrafaelino Jonathan Arena (16-17-1, 4 KO) buscará emparejar su récord en casa frente al bonaerense (de Grand Bourg) Rodrigo Roldán (6-14-5, 1 KO) en pelito a seis asaltos, en la divisional superligero (63,5kg/140 lb).

Abrirá el programa de boxeo profesional el prometedor pegador maipucino Damián La Bestia Castro (2-0-1, 2 KO), que enfrentará al probador sanjuanino (1-3-0, 0 KO) combatiendo a cuatro asaltos, en peso welter (66,7kg/147lb).

El maipucino Damián Castro (der.) y el sanjuanino Martín Garay reeditan el clásico duelo cuyano.

Esta velada contará con la transmisión exclusiva de Canal Siete en vivo, para su sintonía de aire, Canal 31- TDA (SD y HD), Canal 130 - DTV, Canal 14 - Supercanal, y Canal 1007 - Supercanal HD.

La grilla de peleas del boxeo profesional Cuna de Campeones V

Con la fiscalización de la federación Mendocina de Box, este jueves al mediodía se realizó el pesaje oficial y conferencia de prensa del festival en uno de los salones del Hotel Park Hyatt Mendoza.

Pelea de fondo -8 rounds, peso semipesado-

Abraham Buonarrigo vs. Jesús Avilés

(Mza.-77,800kg) (Perú- 77,700kg)

Pelea de semifondo -6 rounds, peso superpluma

Brisa Alfonzo vs. Verónica Núñez

(Mza.-58,400kg) (Entre Ríos-56,300kg)

Pelea complementaria -6 rounds, peso superligero-

Jonathan Joel Arena vs. Rodrigo Roldán

(Mza.-62,200kg) (Buenos Aires-62,900kg)

Pelea complementaria -4 rounds, peso welter-

Damián Castro vs. Martín Garay

(Mza.-65,00kg) (San juan-64,600kg)

