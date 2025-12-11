Boxeo en el Cuna de Campeones V: todos en peso y listos para las batallas de este viernes en el Hyatt

El semifondo tiene a una figura habitual de la casa, la campeona argentina superpluma La Chinita Brisa Alfonzo (7-1-1, 1 KO), que enfrentará a la pugilista de Concordia, Entre Ríos, Verónica Núñez (2-3-0, 0 KO) a seis rounds, en peso superpluma (58,9kg/130lb).

boxeo-cuna de campeones v-pesaje-hyatt-jonthan arena-rodrigo roldan El Forastero. Esta vez el sanrafaelino Jonathan Joel Arena (izq.) vuelve a pelear en casa, y se mide con un durísimo bonaerense Rodrigo Roldán. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En la pelea complementaria principal, el sanrafaelino Jonathan Arena (16-17-1, 4 KO) buscará emparejar su récord en casa frente al bonaerense (de Grand Bourg) Rodrigo Roldán (6-14-5, 1 KO) en pelito a seis asaltos, en la divisional superligero (63,5kg/140 lb).

Abrirá el programa de boxeo profesional el prometedor pegador maipucino Damián La Bestia Castro (2-0-1, 2 KO), que enfrentará al probador sanjuanino (1-3-0, 0 KO) combatiendo a cuatro asaltos, en peso welter (66,7kg/147lb).

boxeo-cuna de campeones v-pesaje-hyatt-martin garay-damian castro El maipucino Damián Castro (der.) y el sanjuanino Martín Garay reeditan el clásico duelo cuyano. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Esta velada contará con la transmisión exclusiva de Canal Siete en vivo, para su sintonía de aire, Canal 31- TDA (SD y HD), Canal 130 - DTV, Canal 14 - Supercanal, y Canal 1007 - Supercanal HD.

La grilla de peleas del boxeo profesional Cuna de Campeones V

Con la fiscalización de la federación Mendocina de Box, este jueves al mediodía se realizó el pesaje oficial y conferencia de prensa del festival en uno de los salones del Hotel Park Hyatt Mendoza.

Pelea de fondo -8 rounds, peso semipesado-

Abraham Buonarrigo vs. Jesús Avilés

(Mza.-77,800kg) (Perú- 77,700kg)

Pelea de semifondo -6 rounds, peso superpluma

Brisa Alfonzo vs. Verónica Núñez

(Mza.-58,400kg) (Entre Ríos-56,300kg)

Pelea complementaria -6 rounds, peso superligero-

Jonathan Joel Arena vs. Rodrigo Roldán

(Mza.-62,200kg) (Buenos Aires-62,900kg)

Pelea complementaria -4 rounds, peso welter-

Damián Castro vs. Martín Garay

(Mza.-65,00kg) (San juan-64,600kg)