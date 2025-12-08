Brisa Alfonzo: recuperada y lista para enfrentar a Verónica Núñez en la velada de boxeo Cuna de Campeones V

La lujosa velada de boxeo profesional y amateur que le dará continuidad a una inusual y bienvenida actividad en Mendoza entró en su conteo regresivo. El festival Cuna de Campeones, quinta edición, se disputará este viernes en el hotel Park Hyatt de nuestra capital y allí estará Brisa Alfonzo.
Una de las figuras rutilantes de la cita pugilística es la actual campeona argentina superpluma (Federación Argentina de Box) Brisa Alfonzo, que vuelve tras una lesión y ya pensado en la defensa de su corona. La Chinita irá en el semifondo, a seis rounds, contra la entrerriana Verónica Isabel Núñez.
Brisa Alfonzo superó la lesión en el pie y busca cerrar el año en alza
Luego de una lesión severa -fascitis plantar, que no le permitió pelear a la criada en General Alvear el pasado 17 de octubre en el estadio Polimeni, Brisa Alfonzo trabajó a conciencia y está lista para retomar el ritmo en pelea preparatoria ante la dura probadora -y en alza- Verónica Núñez.
"La importancia de este combate para mí es que está muy bueno para poder cerrar el año, que fue un gran año para mí y mi equipo", comenzó diciendo la pugilista radicada en Las Heras y pupila de Pablo Chacón.
"Yo creo que me viene bien este compromiso, es una pelea así raro, creo que sí así, así que está bueno para cerrar el año y ya el año que viene a arrancar con todo y ver de meter alguna defensa del título argentino", Brisa Alfonzo
Brisa Alfonzo ya piensa en su primera defensa de la corona FAB
Luego la Chinita sumó: "Me preparé bien para esta pelea. La vez anterior no pude pelear por la fascitis plantar, pero ahora sí pude. Unos médicos amigos, Romina Cruz y Mariano Chacón, que son los traumatólogos del hospital Español, me infiltraron, y ahí recuperé un montón", detalló la Alfonzo. "Hice una buena preparación de doble turno de parte de física y de parte técnica", aportó.
Respecto a su rival del viernes, Brisa dijo: "A Núñez la conozco porque peleó con Lucía García (la malargüina hermana de Marco). Debutó con ella y está en YouTube esa pelea. Es más chiquita que yo, soy más alta, así que creo que tengo alguna ventaja ahí".
Para cerrar, Brisa Alfonzo disparó: "Estoy muy bien con el peso, ya casi en categoría, me siento muy bien y estoy tranquila para esta pelea".