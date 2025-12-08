Brisa Alfonzo: recuperada y lista para enfrentar a Verónica Núñez en la velada de boxeo Cuna de Campeones V

"La importancia de este combate para mí es que está muy bueno para poder cerrar el año, que fue un gran año para mí y mi equipo", comenzó diciendo la pugilista radicada en Las Heras y pupila de Pablo Chacón.

"Yo creo que me viene bien este compromiso, es una pelea así raro, creo que sí así, así que está bueno para cerrar el año y ya el año que viene a arrancar con todo y ver de meter alguna defensa del título argentino", Brisa Alfonzo

La velada de este viernes, además de una gran programa amateur, tendrá como actores principales a Abraham Buonarrigo (fondista), al sanrafaelino Jonathan Joel Arena y el maipucino Damián Castro.

boxeo-polimeni-brisa alfonzo-campeona argentina-padres Brisa Alfonzo celebrando junto a sus padres la obtención del título de campeona superpluma de la Federación Argentina de Box, el 29 de agosto pasado. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Luego la Chinita sumó: "Me preparé bien para esta pelea. La vez anterior no pude pelear por la fascitis plantar, pero ahora sí pude. Unos médicos amigos, Romina Cruz y Mariano Chacón, que son los traumatólogos del hospital Español, me infiltraron, y ahí recuperé un montón", detalló la Alfonzo. "Hice una buena preparación de doble turno de parte de física y de parte técnica", aportó.

Respecto a su rival del viernes, Brisa dijo: "A Núñez la conozco porque peleó con Lucía García (la malargüina hermana de Marco). Debutó con ella y está en YouTube esa pelea. Es más chiquita que yo, soy más alta, así que creo que tengo alguna ventaja ahí".

Para cerrar, Brisa Alfonzo disparó: "Estoy muy bien con el peso, ya casi en categoría, me siento muy bien y estoy tranquila para esta pelea".