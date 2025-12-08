Facundo Juárez Vila clasificó con Temperley LTC a los playoffs del Interclubes de la AAT

Alejado, al menos momentáneamente, del circuito profesional, Facundo Juárez Vila reapareció en el Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis y celebró con el equipo de Temperley Lawn Tennis Club la clasificación a los playoffs.
Alejado, al menos momentáneamente, del circuito profesional, Facundo Juárez Vila reapareció en el Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis y celebró con el equipo de Temperley la clasificación a los playoffs.
Alejado, al menos momentáneamente, del circuito profesional, Facundo Juárez Vila reapareció en el Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis y celebró con el equipo de Temperley Lawn Tennis Club la clasificación a los playoffs.
El mendocino formó parte del conjunto Gasolero liderado por Franco Agamenone, el brasileño Daniel Dutra Silva y Facundo Mena en su actuación en el Grupo B en que perdió con Harrod's Gath y Chaves 2-1 y superó Comercio A 2-1 y a Ferro Carril Oeste 2-1. En este último equipo actuaron, entre otros, Renzo Olivo y el boliviano Murkel Dellien.
Facu Juárez jugó en dobles con Agamenone y el primer partido cayeron ante Guido Andreozzi e Ignacio Carou por un doble 6-2, luego ante Comercio cayeron frente a Nikos Lehman y Sebastián Hartbrecht por un ajustado 7-5 y 6-4 y finalmente, contra Ferro, batieron por 6-4 y 6-3 a Franco Egea y Gabriel Hidalgo.
Temperley, que celebró en la pileta la clasificación, jugará este martes a las 16 en cuartos de final ante el Buenos Aires Lawn Tennis que tiene en su lista de buena fe nada menos que a Tomás Etcheverry, Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich, entre otros.
Este martes será el cruce de cuartos de final entre Buenos Aires Lawn Tennis y Temperley cuyo ganador será rival en semifinales del vencedor entre Harrod's Gath y Chaves y Monte Grande.
Del otro lado del cuadro, este miércoles jugarán GEBA vs. San Lorenzo y Racing con Deportes Racionales.
Los playoffs se jugarán en canchas rápidas, en el Círculo de la Fuerza Aérea.