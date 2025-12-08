Inicio Ovación Tenis Facundo Juárez Vila
Facundo Juárez Vila clasificó con Temperley LTC a los playoffs del Interclubes de la AAT

Por UNO
Juárez reapareció en un buen nivel.

Alejado, al menos momentáneamente, del circuito profesional, Facundo Juárez Vila reapareció en el Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis y celebró con el equipo de Temperley Lawn Tennis Club la clasificación a los playoffs.

El mendocino formó parte del conjunto Gasolero liderado por Franco Agamenone, el brasileño Daniel Dutra Silva y Facundo Mena en su actuación en el Grupo B en que perdió con Harrod's Gath y Chaves 2-1 y superó Comercio A 2-1 y a Ferro Carril Oeste 2-1. En este último equipo actuaron, entre otros, Renzo Olivo y el boliviano Murkel Dellien.

Juarez

Facu Juárez jugó en dobles con Agamenone y el primer partido cayeron ante Guido Andreozzi e Ignacio Carou por un doble 6-2, luego ante Comercio cayeron frente a Nikos Lehman y Sebastián Hartbrecht por un ajustado 7-5 y 6-4 y finalmente, contra Ferro, batieron por 6-4 y 6-3 a Franco Egea y Gabriel Hidalgo.

Temperley, que celebró en la pileta la clasificación, jugará este martes a las 16 en cuartos de final ante el Buenos Aires Lawn Tennis que tiene en su lista de buena fe nada menos que a Tomás Etcheverry, Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich, entre otros.

Los cuartos de final del Interclubes de la AAT

Este martes será el cruce de cuartos de final entre Buenos Aires Lawn Tennis y Temperley cuyo ganador será rival en semifinales del vencedor entre Harrod's Gath y Chaves y Monte Grande.

Del otro lado del cuadro, este miércoles jugarán GEBA vs. San Lorenzo y Racing con Deportes Racionales.

Los playoffs se jugarán en canchas rápidas, en el Círculo de la Fuerza Aérea.

