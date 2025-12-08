Facundo Juárez Vila clasificó con Temperley LTC a los playoffs del Interclubes de la AAT

Temperley, que celebró en la pileta la clasificación, jugará este martes a las 16 en cuartos de final ante el Buenos Aires Lawn Tennis que tiene en su lista de buena fe nada menos que a Tomás Etcheverry, Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich, entre otros.

Los cuartos de final del Interclubes de la AAT

Este martes será el cruce de cuartos de final entre Buenos Aires Lawn Tennis y Temperley cuyo ganador será rival en semifinales del vencedor entre Harrod's Gath y Chaves y Monte Grande.

Del otro lado del cuadro, este miércoles jugarán GEBA vs. San Lorenzo y Racing con Deportes Racionales.

Los playoffs se jugarán en canchas rápidas, en el Círculo de la Fuerza Aérea.