Copa Davis: Italia se consagró tricampeón al derrotar en la final a España

Italia levantó el título y se consagró por cuarta vez en su historia. pic.twitter.com/VvhA3rNrhW — DSPORTS (@DSports) November 23, 2025

Pero el número 22 del mundo sacó el partido adelante En las semifinales consiguió salvar siete puntos de partido para alcanzar el cotejo decisivo por el título, ante un conjunto rojo que no contaba con la presencia de Carlos Alcaráz, líder del ranking ATP.

Los italianos tampoco contaban con su arma más poderosa Jannik Sinner, segundo mejor jugador del mundo según la prestigiosa clasificación de tenistas. En tanto, ambos seleccionados llegaban a esta cita en igualdad de condiciones.

italia-campeon-copa-davis-2025-2 Italia manda en el tenis mundial.

Italia domina el tenis mundial

Italia arribaba a la finalísima con las recientes conquistas en 2023 y 2024 en la espalda y buscaba poner presión sobre su rival, mientras que España intentaba poder alzarse con la séptima Ensaladera en su historia, título que se le resiste desde 2019 en Madrid.

Con anterioridad a ese partido, Mateo Berrettini demostró frente a Pablo Carreño Busta su potencia y gran servicio para quedarse con un contundente 6-3 y 6-4 que le dio el primer punto y la posibilidad de acariciar el título a los de azul.

El tenista romano, que supo ser el sexto en el ranking ATP, actualmente ocupa el puesto 56, y fue finalista en Wimbledon 2021, dejando notar su capacidad y experiencia en este tipo de encuentros, pero las lesiones no le han permitido demostrar todo su potencial con continuidad.