Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Festejó el Tano del Este

Hockey sobre patines: Casa de Italia se quedó con el Torneo Clausura tras superar en la final a Palmira

Casa de Italia se adjudicó el Torneo Clausura de hockey sobre patines tras vencer en la final a Atlético Palmira

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Casa de Italia se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Casa de Italia se quedó con el Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Foto: Casa de Italia

Casa de Italia es el dueño del Torneo Clausura senior de varones de hockey sobre patines. El Tano del Este se quedó con el certamen tras vencer en la final a Atlético Palmira por 3 a 2 este sábado, en una gran partido que se jugó en el estadio italiano.

El equipo orientado por Fernando Miranda, que venía de eliminar por penales en la semifinal a Petroleros/YPF (empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario), se impuso gracias a los goles de Marcio Brandolín, Juan Troyano y Joaquín Rosales. Maximiliano Patti, con un doblete, descontó para el elenco dirigido por Leandro Croce.

casa-de-italia-campeon-clausura-hockey-1
Casa de Italia cerr&oacute; el 2025 con un nuevo t&iacute;tulo.

Casa de Italia cerró el 2025 con un nuevo título.

Fue un partido muy parejo, donde el local se puso 2 a 0, en el complemento reaccionó el visitante e igualó el marcador, pero a doez minutos del final el Italiano ganó con un tiro libre de Rosales.

Así Casa de Italia tuvo revancha, ya que en el Apertura 2025 cayó en la final ante Andes Talleres por 4 a 2. Además el quinteto del Este superó en los cuartos del actual campeonato al equipo azulgrana por el mismo marcador llamativamente.

El plantel de Casa de Italia, el campeón del Clausura de hockey sobre patines

El equipo campeón estuvo integrado por este plantel:

Arqueros:

  • Mauricio Aranda
  • Santiago Rodríguez

Jugadores de campo:

  • Juan Troyano
  • Marcio Brandolín
  • Tomás Prospitti
  • Mario Sánchez
  • Mateo Lucero
  • Marcio Sisti
  • Joaquín Corvelli
  • Luciano Lucero

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas