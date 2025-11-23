Hockey sobre patines: Casa de Italia se quedó con el Torneo Clausura tras superar en la final a Palmira

El equipo orientado por Fernando Miranda, que venía de eliminar por penales en la semifinal a Petroleros/YPF (empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario), se impuso gracias a los goles de Marcio Brandolín, Juan Troyano y Joaquín Rosales. Maximiliano Patti, con un doblete, descontó para el elenco dirigido por Leandro Croce.

casa-de-italia-campeon-clausura-hockey-1 Casa de Italia cerró el 2025 con un nuevo título. Foto: Casa de Italia

Fue un partido muy parejo, donde el local se puso 2 a 0, en el complemento reaccionó el visitante e igualó el marcador, pero a doez minutos del final el Italiano ganó con un tiro libre de Rosales.