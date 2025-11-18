Triunfos mendocinos en el Campeonato Argentino de Velocidad disputado en el Villicum de San Juan

Los dos mendocinos del Equipo Aero Racing que participan del Campeonato Argentino de Velocidad tuvieron una destacada actuación en la doble jornada disputada el fin de semana en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Allí Mariano Villalobos ganó las dos pruebas principales y Federico Márquez fue escolta en la primera carrera.
El equipo Aero Racing de Mendoza estuvo presente en la doble fecha (4ª y 5ª) del Campeonato Argentino de motociclismo, disputada en San Juan, en un evento que se organizado en conjunto con el GP3 de Chile, uniendo a ambos campeonatos en una misma cita deportiva.
Los pilotos del equipo, Mariano Villalobos y Federico Márquez, tuvieron un destacado desempeño a lo largo de toda la actividad. ya en la prueba de Clasificación del viernes, Mariano Villalobos obtuvo la pole position, mientras que Federico Márquez alcanzó el tercer registro, asegurando así un excelente 1-3 para el equipo en la grilla de largada.
Pole y triunfo por la 4ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad
El sábado se corrió la primera competencia del fin de semana, y nuevamente los pilotos mendocinos Aero Racing dominaron en la pista, haciendo 1-2 en el podio. Mariano Villalobos fue el ganador, además de obtener el récord de vuelta con un tiempo de 2 minutos 05 segundos 400 milésimas (2' 05'' 400/1000). Su escolta Federico Márquez, y tercero resultó el platense Patricio Celli.
La segunda carrera, disputada el domingo, volvió a mostrar el protagonismo del equipo mendocino: Mariano Villalobos logró nuevamente la victoria y registró el mejor tiempo de competencia, con 2' 05'' 200/1000. A pesar de sufrir una caída tipo high side en la última curva del circuito, gracias a la ventaja obtenida en pista sobre sus perseguidores, Villalobos consiguió llegar a la línea de meta empujando la moto para asegurarse el triunfo.
Por su parte, Federico Márquez, que venía ubicado en la tercera posición, sufrió una caída que le impidió finalizar la competencia.