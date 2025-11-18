Triunfos mendocinos en el Campeonato Argentino de Velocidad disputado en el Villicum de San Juan

Pole y triunfo por la 4ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad

El sábado se corrió la primera competencia del fin de semana, y nuevamente los pilotos mendocinos Aero Racing dominaron en la pista, haciendo 1-2 en el podio. Mariano Villalobos fue el ganador, además de obtener el récord de vuelta con un tiempo de 2 minutos 05 segundos 400 milésimas (2' 05'' 400/1000). Su escolta Federico Márquez, y tercero resultó el platense Patricio Celli.

motociclismo-federico villalobos-ganador

La segunda carrera, disputada el domingo, volvió a mostrar el protagonismo del equipo mendocino: Mariano Villalobos logró nuevamente la victoria y registró el mejor tiempo de competencia, con 2' 05'' 200/1000. A pesar de sufrir una caída tipo high side en la última curva del circuito, gracias a la ventaja obtenida en pista sobre sus perseguidores, Villalobos consiguió llegar a la línea de meta empujando la moto para asegurarse el triunfo.

Por su parte, Federico Márquez, que venía ubicado en la tercera posición, sufrió una caída que le impidió finalizar la competencia.