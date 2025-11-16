Inicio Ovación Polideportivo Golf
Abierto del Oeste 2025: el Club de Campo Mendoza volverá a ser el epicentro del golf argentino

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, el Club de Campo Mendoza recibirá al mejor golf profesional del país en una nueva edición del Abierto del Oeste.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los mejores profesionales del país jugarán en Mendoza.

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, el Club de Campo Mendoza recibirá nuevamente al mejor golf profesional del país en una nueva edición del Abierto del Oeste, uno de los eventos más importantes del calendario regional.

Por segundo año consecutivo el club de Guaymallén acogerá a los mejores jugadores, profesionales y amateurs, del país para protagonizar una nueva edición de uno de los seis abiertos regionales que forman parte del calendario anual del golf argentino.

golf 2
El Abierto del Oeste de golf vuelve al Club de Campo Mendoza.

La cancha de 18 hoyos del Club de Campo, considerada entre las mejores del país, será escenario una vez más de un torneo de primer nivel en el que los profesionales competirán durante 72 hoyos y se espera una gran afluencia de los fanáticos del golf y del deporte, ya sea de Mendoza o de otros puntos del país.

En los próximos días el club anfitrión confirmará los horarios, accesos y actividades complementarias de este Abierto del Oeste que reafirma su lugar en el calendario gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas como Grupo América.

Cronograma del Abierto del Oeste de golf

  • Sábado 29/11 – Clasificación / Torneo por categoría con hándicap
  • Domingo 30/11 – Abierto del Oeste Senior
  • Mar 2/12 – Día de práctica
  • Mié 3/12 – Día de práctica / Pro-Am (1 profesional + 3 aficionados)
  • Jue 4/12 – Torneo profesionales / Torneo aficionados
  • Vie 5/12 – Profesionales (día de corte) / Aficionados (día de corte)
  • Sáb 6/12 – Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap
  • Dom 7/12 – Jornadas finales: profesionales y aficionados

