Abierto del Oeste 2025: el Club de Campo Mendoza volverá a ser el epicentro del golf argentino

Por segundo año consecutivo el club de Guaymallén acogerá a los mejores jugadores, profesionales y amateurs, del país para protagonizar una nueva edición de uno de los seis abiertos regionales que forman parte del calendario anual del golf argentino.

golf 2 El Abierto del Oeste de golf vuelve al Club de Campo Mendoza.

La cancha de 18 hoyos del Club de Campo, considerada entre las mejores del país, será escenario una vez más de un torneo de primer nivel en el que los profesionales competirán durante 72 hoyos y se espera una gran afluencia de los fanáticos del golf y del deporte, ya sea de Mendoza o de otros puntos del país.