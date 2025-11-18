Fuerte denuncia contra Franco Colapinto: "Paga para financiar al equipo"

Fue así que el piloto canadiense en diálogo con lanzó: "La confirmación de Colapinto me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos". Y en su acusación continuó: "Y Colapinto no es más que un piloto que paga para financiar al equipo. No fueron sus resultados en pista los que justificaron esta extensión de contrato con Alpine".

Ha mostrado destellos de velocidad, pero no es constante.

No es la primera vez que criticaba a Franco Colapinto

Jacques Villeneuve ya había criticado al argentino cuando se confirmó que sería piloto de reserva en Alpine analizando las últimas carreras que disputó defendiendo los colores de Williams: "Franco Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello. Consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad".

Luego, cuando todavía no era oficial la salida como titular de Jack Doohan, agregó: "No estoy seguro de lo que pasará con su futuro. Sigue siendo un piloto rápido. Pero lo que demostró es que no juzgó bien la situación".

Más adelante, cuando Colapinto tuvo su debut en el GP de Imola con un accidente en la clasificación, disparó: "Es rápido, pero también es chocador, así que ¿qué Franco elegiremos? Siempre es una cuestión de suerte, nunca lo sabes. Entonces, ¿podrá ser igual de rápido sin chocar, o tendrá que reducir la velocidad para no chocar? Esa es la gran pregunta. Pero lo descubriremos, porque tuvo un año para digerir la temporada pasada. Tiene apoyo, así que ya aporta algo que el piloto anterior no tenía".

Por otro lado, el ex piloto argentino Juan Cruz Álvarez disparó: "Solo guarden el posteo y disfruten en unos meses, se ve que la tintura se le metió al cerebro". Otro de los que salió al cruce, pero de una manera más reservada, fue Emerson Fittipaldi (bicampeón mundial de Fórmula 1 en 1972 y 1974) quien expresó: "Es un piloto que en todas las categorías ganó. Es muy rápido y que está cada vez mejor en la F1".

Las próximas carreras de Franco Colapinto

Ya confirmado para el 2026, luego del GP de Las Vegas (a disputarse el domingo 23 de noviembre a partir de la 1) quedarán dos citas más para la Fórmula 1 y en total tres competencias ya que Qatar cuenta con una prueba de Sprint. Es así que el cronograma continuará de la siguiente manera: